Roma, maxi blitz antidroga al Quarticciolo: 11 arresti e centinaia di dosi sequestrate

Roma – L’operazione è scattata all’alba, quando le pattuglie hanno chiuso ogni via di fuga intorno al Quarticciolo e i militari hanno iniziato a perquisire strade, cortili e aree condominiali dove lo spaccio si muoveva con continuità. Nel giro di poche ore i carabinieri hanno stretto il cerchio su undici persone, tutte ritenute coinvolte nel traffico di cocaina, crack e hashish.

L’operazione sul territorio – A entrare in azione sono stati i carabinieri della compagnia Roma Casilina e della stazione Roma Tor Tre Teste, affiancati dagli squadroni eliportati Cacciatori di Sicilia e Puglia, dal nucleo elicotteri di Pratica di Mare e dal nucleo cinofili di Santa Maria Galeria. Un dispositivo imponente, impiegato nell’ambito del piano di sicurezza predisposto dal comando provinciale di Roma secondo le direttive del prefetto Lamberto Giannini.

Gli arresti – Nel bilancio dell’operazione figurano arresti effettuati in diversi punti del quartiere. In via Ostuni un 29enne marocchino è stato trovato con 5 dosi di crack, 9 di cocaina e 300 euro in contanti. Sempre nella stessa strada, i militari hanno fermato un tunisino con 148 dosi di crack per un peso complessivo di 91 grammi, oltre a un 30enne algerino e un minorenne romano che nascondevano 13 dosi di crack, 40 di cocaina e 710 euro.

Le altre attività di spaccio – In via Manfredonia un 40enne egiziano aveva con sé 2 dosi di cocaina, 100 grammi di hashish e 100 euro. Poco distante, un 19enne egiziano, insieme a due italiani maggiorenni e a un tunisino di 28 anni, stava occultando 207 dosi di crack e 109 di cocaina nella vegetazione: tutto il materiale è stato recuperato dai carabinieri.

La rete dei pusher abituali – Tra gli arrestati figurano anche un 45enne nigeriano e un 28enne marocchino, sorpresi rispettivamente con 9 dosi di crack e 9 di cocaina. Un altro 19enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, aveva nascosto 146 dosi di crack e 61 di cocaina in aiuole e vani contatori. Fermati anche tre giovani – due italiani di 19 e 21 anni e un tunisino di 27 anni, tutti con precedenti – trovati con 61 dosi di crack, 48 di cocaina e 700 euro.

Il sequestro complessivo – In totale l’operazione ha portato al sequestro di 675 dosi di cocaina e crack, due panetti di hashish e circa 2mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Con il supporto del nucleo cinofili, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto droga nascosta a carico di ignoti: 61 dosi di cocaina (34 grammi), 63 dosi di crack (21 grammi) e 9 dosi di hashish (11 grammi). Tutti gli arresti sono stati convalidati. IN ALTO IL VIDEO