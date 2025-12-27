Orta di Atella, Giovanna Migliore rientra in maggioranza: “Scelta di responsabilità”

Orta di Atella (Caserta) – Una scelta maturata al termine di un percorso di riflessione politica e amministrativa, rivendicata come atto di responsabilità e attenzione all’interesse collettivo. La consigliera comunale Giovanna Migliore annuncia il proprio ritorno in maggioranza, spiegando le ragioni di una decisione che, nelle sue parole, punta a garantire maggiore efficacia all’azione istituzionale.

«La decisione di rientrare in maggioranza – afferma Migliore – nasce dalla consapevolezza che è all’interno di questo perimetro che si ha la reale possibilità di incidere sulle scelte, orientare le decisioni e contribuire in modo concreto al miglioramento della vita della nostra comunità. Restare ancorati a posizioni che non consentono di produrre risultati non risponde al mandato che i cittadini mi hanno affidato».

La consigliera chiarisce che il rientro non rappresenta un appiattimento politico né una rinuncia al proprio ruolo di controllo, ma un passaggio compiuto con autonomia e spirito critico. «Il mio ritorno in maggioranza non equivale a un’adesione passiva o a una rinuncia alla funzione di controllo. Non esistono automatismi né sudditanze politiche. Continuerò a vigilare sull’operato dell’amministrazione, a sollecitare trasparenza ed efficacia e a intervenire ogniqualvolta sarà necessario, sempre nell’interesse del paese».

Un’impostazione che rivendica il valore della responsabilità nelle scelte politiche, anche quando risultano complesse. «Credo in una politica che sappia assumersi responsabilità, anche quando comporta scelte complesse – conclude Migliore –. Il mio impegno resta quello di lavorare con serietà, coerenza e spirito costruttivo, contribuendo dall’interno a rafforzare l’azione amministrativa e a rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità».