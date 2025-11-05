Salerno, armi e droga: arresti e sequestri per oltre 150mila euro

Un blitz della Polizia di Stato ha scosso l’area orientale di Salerno. Oltre cento agenti, coordinati dalla Squadra Mobile con il supporto dei reparti di Prevenzione Crimine Campania e Basilicata, delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo e della Polizia Scientifica, hanno condotto un’operazione ad “alto impatto” contro criminalità diffusa, detenzione abusiva di armi e traffico di stupefacenti.

Gli arresti – Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno arrestato un cittadino italiano già ai domiciliari per reati legati ad armi e droga. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola Taurus calibro 9 con matricola abrasa, sei munizioni e circa 50 grammi di hashish. In un’altra abitazione, gli agenti hanno fermato un giovane italiano per detenzione di arma clandestina: in casa nascondeva una pistola Smith & Wesson calibro 38 special con la matricola alterata.

Controlli sul territorio – L’attività si è estesa anche al controllo di 232 persone e 113 veicoli, con posti di blocco e verifiche mirate nelle zone più critiche della città, spesso teatro di episodi di degrado urbano e alta concentrazione di pregiudicati.

Il bilancio complessivo – L’operazione rientra in una strategia di contrasto più ampia messa in campo nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato, in seguito a recenti episodi delittuosi anche con uso di armi da fuoco. Complessivamente, sei persone sono state arrestate per reati in materia di armi e stupefacenti. Sequestrate quattro armi da fuoco clandestine, una delle quali modificata per renderla idonea allo sparo, numerose munizioni, circa un chilo e mezzo di cocaina, 250 grammi di hashish, oltre 100 grammi di eroina e 1.700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Secondo le stime, la sola cocaina sequestrata avrebbe potuto generare oltre 7.500 dosi, per un valore di circa 150mila euro sul mercato illecito. IN ALTO IL VIDEO