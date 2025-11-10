Lagonegro Music Festival trascina migliaia di giovani del Sud Italia

Un debutto che fa rumore: sabato 1 novembre, a Lagonegro (Potenza), piazza Buonaventura Picardi è diventata un palco a cielo aperto, gremito da migliaia di ragazzi arrivati dalla Basilicata e dal Sud, per la prima edizione del Lagonegro Music Festival. Un esordio capace di superare le aspettative e di mettere al centro una promessa: unire territori e generazioni attraverso la musica.

La serata – Alla conduzione Pierpaolo Pretelli, mentre la scena urban campana ha spinto sull’acceleratore con Tormento, Enzo Dong, Lele Blade, Samurai Jay e Gabriele Piro, ideatore e direttore artistico della manifestazione. Dalla melodia virale di Jay cantata in coro al brano “Lacrime” intonato a squarciagola, la piazza ha risposto senza pause. L’onda è proseguita fino al gran finale con il DJ set di Redx, Anti e Tele, che ha trasformato la notte lucana in una lunga festa condivisa.

I protagonisti – Performance serrate e senza interruzioni hanno tenuto alta la temperatura: Tormento, Enzo Dong e Lele Blade hanno alternato energia e ritmi da club, mentre Samurai Jay ha acceso l’unisono del pubblico con il suo motivetto più riconoscibile. Con Gabriele Piro sul palco, il festival ha definito la propria cifra: popolare, contemporanea, inclusiva.

L’organizzazione – Il festival, ideato da Antonio Rospini e Gabriele Piro, è stato prodotto da Occhio x Occhio Entertainment e Check. Un ponte culturale tra Campania e Basilicata che ha portato a Lagonegro un evento capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni e di consolidare il ruolo della città come snodo della musica live nel sud lucano.

Il futuro – Forte dell’entusiasmo e della risposta del pubblico, il team è già al lavoro sulla prossima edizione, con l’obiettivo di far crescere il progetto e candidare Lagonegro a nuova capitale della musica dal vivo nel Mezzogiorno. Una notte di ritmo, emozione e appartenenza che ha acceso la Basilicata sotto la voce e il talento della Campania. IN ALTO IL VIDEO