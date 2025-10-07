Sant’Arpino, Mario Della Bella riceve prestigioso certificato da Accademia Nazionale Acconciatori Moda

Sant’Arpino (Caserta) – Un nuovo traguardo si aggiunge al già ricco percorso professionale di Mario Della Bella, stimato curatore d’immagine di Sant’Arpino e titolare del rinomato e omonimo salone situato in via Vittorio Veneto. Dopo un lungo e articolato percorso di formazione, Della Bella ha conseguito il prestigioso certificato di Docente in “Acconciatore polivalente” dall’Anam (Accademia Nazionale Acconciatori Moda), un meritato riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni.

L’Anam si distingue per la sua missione di promuovere l’evoluzione tecnica e commerciale degli acconciatori, offrendo corsi professionali di acconciatura e barbering. Questi programmi formativi non solo mirano a perfezionare le abilità tecniche, ma anche a favorire preziosi scambi di idee tra professionisti del settore, stimolando così una continua crescita e innovazione nell’arte dell’acconciatura.

Della Bella ha dedicato anni alla sua formazione, partecipando a convegni, workshop e competizioni che gli hanno permesso di affinare le proprie capacità e di ottenere numerosi riconoscimenti. Tra i suoi successi più significativi si annoverano due primi posti alla seconda edizione della kermesse “Barber King” di Palermo nel 2018, e il ruolo annuale di “commissario di pedana” per lo stesso prestigioso concorso. Inoltre, ha brillato nel Campionato Italiano Anam Stili Contemporanei, conquistando due primi posti nelle categorie “outfit” e “capelli”.

“Sono soddisfatto che il mio cammino professionale, iniziato quando avevo appena 9 anni, si arricchisca giorno dopo giorno di risultati che testimoniano la mia crescita personale e professionale”, ha dichiarato Della Bella, ringraziand l’Anam “per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa formazione di alto spessore. Dedico questi risultati alla mia famiglia e alla clientela che mi sostiene con affetto da anni, così come a tutta la popolazione santarpinese”.

La partecipazione di Della Bella al “Barber Ring” di Palermo, un evento di punta nel mondo del barbering e hairstyling, ha rappresentato un’ulteriore opportunità per immergersi in un contesto di creatività e innovazione. In questa manifestazione, i migliori talenti del settore si sfidano in emozionanti competizioni, mostrando le loro abilità nel taglio e nello styling.

Con il nuovo certificato di docente e i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale, Della Bella si conferma come un professionista di talento e competenza, impegnato a perseguire l’eccellenza nel campo dell’acconciatura. Il suo obiettivo è continuare a sviluppare una piattaforma di confronto tra professionisti e conseguire ulteriori premi che lo distinguano per tecnica, creatività e abilità. In un settore in continua evoluzione, Mario Della Bella rappresenta un esempio di dedizione e passione, contribuendo a elevare il profilo dell’acconciatura in Italia e oltre.