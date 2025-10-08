Parete, il Liceo Fermi premiato al concorso “Arte e Sicurezza”

Parete (Caserta) – Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” – sede di Parete si distingue a livello regionale, ottenendo un importante riconoscimento nell’ambito del concorso “Arte e Sicurezza”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Inail e Usr Campania.

La classe Quarta CP ha conquistato il secondo posto con il cortometraggio “La paura non fa parte del contratto”, un’opera intensa e riflessiva che affronta il delicato tema del benessere psicologico sui luoghi di lavoro, ponendo l’attenzione sulle dinamiche di pressione, manipolazione e paura che possono compromettere la serenità dei lavoratori. Il corto, frutto di un percorso di ricerca, scrittura e interpretazione collettiva, è stato apprezzato dalla giuria per la maturità dei contenuti, la sensibilità sociale e la qualità della realizzazione audiovisiva.

La premiazione si è svolta a Città della Scienza di Napoli durante l’importante evento “Tre Giorni per la Scuola”, alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici e studenti di tutta la Campania. Gli alunni della Quarta CP, accompagnati dai docenti Michele Autiero e Amina Volpe, hanno ricevuto un premio di 1.000 euro destinato alla classe e 500 euro per l’istituto.

Un risultato che conferma ancora una volta un riconoscimento che conferma l’impegno, la creatività e la sensibilità dell’istituto guidato dalla dirigente Adriana Mincione nel promuovere progetti di educazione civica e sicurezza sul lavoro, valorizzando la responsabilità e la consapevolezza dei propri studenti.