Aversa, FA: “Responsabili del disastro mensa sono accanto al sindaco. Si dimettano”

Aversa (Caserta) – Il movimento Forza Aversa alza il tiro sulla gestione della mensa scolastica, per la quale stamattina c’è stata l’ennesima manifestazione di protesta dei genitori, e alimenta le tensioni nella maggioranza del sindaco Francesco Matacena. “Sarebbe stato troppo facile intervenire e mettere sindaco e assessori davanti alle proprie responsabilità ma, considerato lo spirito già molto teso della riunione, avremmo gettato benzina sul fuoco, danneggiando ancor di più i bambini e le famiglie”, affermano dal movimento, che ora punta l’indice su “i responsabili del disastro mensa” che “siedono alla destra e alla sinistra del sindaco”. La richiesta è drastica: “Si dimettano”.

Innocenti nel mirino – “È però emerso un dato fino ad ora passato troppo in sordina e cioè che la gestione scellerata della questione mensa parte dal 2022, quando assessore alla Pubblica Istruzione era Giovanni Innocenti, attuale presidente del Consiglio comunale; c’è stata poi la fase commissariale in cui comunque nulla è stato fatto e siamo arrivati nel giugno 2024 in cui il primo assessore alla Pubblica Istruzione è stato l’attuale vicesindaco, Alfonso Oliva, per un brevissimo periodo Barrella ed oggi il malcapitato Giovanni Tirozzi“, quest’ultimo espressione di FA in giunta.

“Il sindaco scarica su Gangi” – “Fa bene il sindaco Matacena a voler chiarire le responsabilità, ma deve guardare in casa sua perché gli artefici del disastro stanno alla sua destra e alla sua sinistra”, continuano gli azzurri, sottolineando che “non è nemmeno accettabile scaricare per l’ennesima volta la responsabilità sul dirigente Gangi, a cui invece avrebbero dovuto dare il necessario supporto tecnico e morale”.

Emergenza e responsabilità politiche – Intanto, il servizio di refezione sarà attivo dal 27 ottobre solo per la scuola dell’infanzia e per le prime classi a tempo pieno della scuola primaria. Pur comprendendo che “non c’è soluzione al disastro”, che “c’è una fase emergenziale da affrontare con assunzione di responsabilità da parte di tutti” e che “la soluzione scontenta davvero tutti”, FA ritiene che “poteva e doveva essere fatto di più, come numerose volte suggerito e sollecitato: quella che è mancata è la volontà politica”.