Alta Velocità, Santillo (M5S): “Garantita fermata di Caserta anche dopo nuova linea Napoli-Bari”

“Come promesso a seguito dell’incontro avuto con i comitati e l’Associazione Pendolari Sannio – Terra di Lavoro, ho presentato il Question Time discusso oggi in Commissione Infrastrutture alla Camera sulla questione della continuazione del servizio ferroviario Alta Velocità tra Caserta e Roma. È da anni che seguo attentamente questo tema e sono soddisfatto della risposta che ci è stata data. La nostra pressione sta avendo il giusto risultato”. Lo dichiara Agostino Santillo, parlamentare del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera.

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – spiega Santillo – ci ha fornito rassicurazioni importanti. Innanzitutto, ha garantito che Caserta, grazie alla sua posizione strategica, manterrà il suo ruolo cruciale nel sistema ferroviario, ma soprattutto, ha confermato ufficialmente che i collegamenti a lunga percorrenza tra Roma e la Puglia manterranno l’attuale istradamento con fermata a Caserta, anche quando sarà conclusa la linea AV/AC Napoli-Bari. È stato garantito, dunque, che questo servizio non sarà pregiudicato dai lavori della nuova linea, nemmeno dopo la sua realizzazione”.

Per quanto riguarda il nuovo tracciato tra Napoli e la Puglia, il parlamentare casertano spiega che “sarà garantito un potenziamento dei servizi regionali ad alta frequenza Caserta-Napoli Afragola. A questo si aggiunge la velocizzazione dei collegamenti tra Caserta e Foggia. Prendiamo atto di questi intenti e vigileremo affinché siano mantenuti, garantendo così il pieno diritto del nostro territorio alla mobilità sostenibile e all’accesso all’Alta Velocità”.