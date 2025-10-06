Capri, forte vento: collisione tra traghetto e aliscafo nel porto

In una mattinata sferzata da raffiche tese sul golfo di Napoli, nel porto di Capri si è verificata una collisione di lieve entità tra un traghetto e un aliscafo. Nessun passeggero è rimasto ferito; l’episodio ha comportato controlli tecnici e ritardi alle partenze.

È accaduto domenica 5 ottobre: durante la manovra di avvicinamento alla banchina, la motonave Isola di Vulcano, proveniente da Napoli, è stata spinta dal vento e ha toccato la prua dell’aliscafo Sirius della Snav, già ormeggiato al molo. Le raffiche hanno reso instabili le fasi di attracco e in mattinata hanno determinato lo stop di alcuni collegamenti marittimi, non solo con Capri ma anche con Ischia e Procida.

Nessun danno significativo a bordo e nessuna conseguenza per i passeggeri. Le due unità sono rimaste ferme per consentire l’intervento dei tecnici e le operazioni di disgaggio di cime e ancore. L’urto ha provocato danneggiamenti anche all’area del molo destinata agli aliscafi, con ripartenze ritardate di alcune ore. In attesa delle verifiche dell’autorità marittima, i servizi sono in graduale normalizzazione compatibilmente con gli interventi tecnici in banchina e con l’evoluzione del vento.