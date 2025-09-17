Napoli, l’Arena Flegrea accoglie il Premio Carosone 2025

Napoli – La grande musica napoletana torna protagonista con il Premio Carosone 2025, in programma venerdì 26 settembre, alle ore 21, all’Arena Flegrea. Un premio-spettacolo che rende omaggio al più verace e internazionale degli artisti partenopei, Renato Carosone, attraverso una carovana di artisti, esibizioni e riconoscimenti.

Un evento di respiro internazionale – L’iniziativa è ideata e curata nella direzione artistica da Federico Vacalebre, biografo ufficiale di Carosone, e coordinata da Teta Pitteri, con il sostegno della Regione Campania e di Scabec, nell’ambito dei Fondi Coesione Italia 21/27. La conduzione della serata sarà affidata a Maria Elena Fabi, Noemi Gherrero e Gianni Simioli. Sul palco si alterneranno nomi di primo piano tra comicità, musica e tradizione: Lello Arena, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppe Iodice e Rosario Jermano, solo per citare alcuni degli ospiti attesi.

La presentazione a Palazzo di Città – La conferenza stampa di presentazione si è svolta a palazzo Santa Lucia, con la partecipazione di Pantaleone Annunziata, amministratore unico di Scabec, e dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, che hanno sottolineato il valore culturale e identitario di un premio dedicato a un’icona senza tempo della musica napoletana. IN ALTO IL VIDEO