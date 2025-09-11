Colpo da 46 milioni alle narcomafie: circa 300 chili di cocaina purissima sequestrati in due container

Nascondeva quasi 300 chili di cocaina purissima nei vani di ventilazione di due container sbarcati al porto di Gioia Tauro, il nuovo carico di droga intercettato dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dai funzionari dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una scoperta che si traduce in un colpo durissimo per le organizzazioni criminali coinvolte nel narcotraffico internazionale.

Ispezione mirata dopo la scansione – L’operazione è scattata grazie all’attività congiunta del Gruppo di Gioia Tauro e del personale ADM. I due container, sottoposti a scansione radiogena tramite lo scanner portuale, hanno mostrato anomalie sospette nei vani di ventilazione collocati sul fondo. Un controllo diretto ha confermato l’intuizione degli inquirenti: nascosti dietro i pannelli di protezione, c’erano ben 249 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 288 chilogrammi.

Un mercato da 46 milioni di euro – Secondo le stime degli investigatori, lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali oltre 46 milioni di euro una volta immesso sul mercato. Un’economia sommersa che continua a trovare nei porti strategici come quello di Gioia Tauro una delle principali porte d’accesso. Gli atti dell’operazione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal procuratore capo Emanuele Crescenti, che ha convalidato il sequestro.

Oltre 3 tonnellate di cocaina in pochi mesi – L’operazione odierna si inserisce in un’attività di contrasto che, nel solo 2025, ha portato al sequestro – nel porto di Gioia Tauro – di oltre 3 tonnellate di cocaina, per un valore complessivo stimato vicino ai 500 milioni di euro. Numeri che testimoniano l’efficacia dell’azione sinergica tra Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane, in un contesto territoriale dove la criminalità organizzata continua a investire sul traffico di droga come principale fonte di arricchimento. IN ALTO IL VIDEO