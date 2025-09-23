Gionanni Zannini annuncia l’adesione a Forza Italia: “Pronto alla sfida con umiltà e determinazione”

Il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia, sottolineando di aver già presentato la richiesta di iscrizione.

Un passaggio che, spiega, non riguarda soltanto lui: “Ho presentato la richiesta di iscrizione a Forza Italia e con me lo faranno, anzi lo stanno facendo consiglieri comunali, sindaci e semplici appassionati della politica che hanno ritrovato con questa scelta il piacere del confronto della discussione seria dei problemi”.

Zannini lega la sua scelta a quella di altri esponenti dell’area moderata, tra cui Pino Bicchielli, e la rivendica come ritorno alla collocazione naturale: “Andiamo dove siamo sempre stati. Al centro. Entro da militante, senza pretese e in punta di piedi”.

Uno sguardo anche alle prossime sfide politiche, che si annunciano decisive in vista delle regionali: “Ci aspettano mesi impegnativi in cui si confronteranno due modelli di regione. La concretezza contro la demagogia. Mi sento pronto per questa sfida. Con umiltà e determinazione. Senza fretta senza sosta”.