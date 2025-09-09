Caserta, Beppe Convertini ospite dell’Antica Pizzeria Da Michele

Caserta – Lunedì 15 Settembre, dalle ore 21, Beppe Convertini, attore, conduttore televisivo e radiofonico, nuovamente volto di “Uno Mattina” e nella prossima edizione di “Ballando con le stelle” su Rai 1, sarà ospite dell’Antica Pizzeria Da Michele Caserta, in corso Trieste 74.

Dopo il successo estivo di “Azzurro-Storie di mare” e prima del debutto a “Ballando con le stelle”, il conduttore incontrerà i suoi fan nella sede casertana dello storico brand – dove è stata girata la trasmissione andata in onda per tutta l’estate su Rai 1 -, in una serata aperta al pubblico dove, solo per un giorno, al menù originario saranno aggiunte alcune delle pizze presentate nel corso del programma.

Il bel rapporto instauratosi con lo staff, che ha accolto la troupe durante le riprese di “Azzurro – Storie di mare”, ha fatto sì che si potesse organizzare una festa di fine stagione, all’indomani della messa in onda dell’ultima puntata di sabato 13 settembre, alle 17:55. Ogni puntata della trasmissione ha visto Convertini cimentarsi nella preparazione di una pizza assieme all’AD della Michele in the world, Alessandro Condurro, e all’executive pizza maker Fabrizio Liguori. I tre hanno così reso omaggio alle varie regioni italiane via via che venivano visitate. Dalla “Trinacria” alla “Brutia”, dalla “Puglia mia” alla “Toscana sublime”, giusto per citare alcune delle pizze che hanno reso omaggio ai luoghi visitati nel corso del programma, il viaggio di Beppe Convertini, oltre che fisico, è stato anche all’insegna dei sapori racchiusi nelle pizze.

«Siamo molto contenti di rivedere Beppe, che si è rivelato una persona gentile e disponibile, oltre a confermarsi un professionista serio e molto attento. Assieme al nostro Fabrizio, ci siamo divertiti a preparare – lui – e a raccontare – io – le pizze. Non è mancato qualche momento comico che ha reso ancora più piacevole la registrazione» dice Alessandro Condurro, AD della Michele in the world. «Partecipare a un programma sulla Rai fa sempre un certo effetto: vedere sulla tv nazionale l’Antica Pizzeria Da Michele Caserta è stato per noi motivo di orgoglio. Arrivare, ancora una volta, nelle case degli italiani è un passo molto significativo, perché in questo modo abbiamo la certezza di viaggiare nella direzione giusta. Siamo sicuri che questo sarà il primo di una serie di eventi che realizzeremo durante il corso dell’anno», continua Francesco De Luca, AD della Michele in the world.

«È stato un viaggio davvero speciale, per l’Italia, che ha abbinato a ogni regione una pizza gustosissima. Viva l’Antica Pizzeria Da Michele, evviva la pizza: aspetto tutti prima sabato 13 settembre su Rai1, alle 17.55, con una nuova puntata di “Azzurro – Storie di Mare” e una pizza dedicata alla Toscana, e poi in pizzeria a Caserta lunedì 15 settembre» conclude Beppe Convertini. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 15 settembre, alle 21, a l’Antica Pizzeria Da Michele Caserta, in corso Trieste 74, ed è aperto e tutti. Si consiglia la prenotazione allo 08231558154.