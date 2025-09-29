Napoli, oro per Mandato e Riccardelli ai Campionati Regionali di Dressage e Paradressage

Una giornata memorabile per lo sport equestre paralimpico campano: Valentino Mandato e Davide Riccardelli hanno conquistato il podio ai Campionati Regionali di Dressage e Paradressage 2025, disputati presso l’ASD Il Cavaliere Country Club di Agnano (Napoli). In sella a Ringo T, i due paratleti hanno saputo trasformare determinazione e passione in vittorie che hanno emozionato il pubblico presente.

I risultati – Mandato, insieme al suo compagno di gara Ringo T, ha centrato il successo nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 1 con un punteggio del 63,16%. Riccardelli, sempre con Ringo T, si è imposto invece nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 3, chiudendo con il punteggio del 58,33%. A premiare i vincitori sul podio è stato il presidente della Fise Campania, Salvatore Zotti, che ha sottolineato il valore sportivo e simbolico delle loro prestazioni.

Il lavoro dietro le vittorie – Fondamentale il supporto di Claudio Belardo, coordinatore dell'area paradressage Fise Campania, psicologo e istruttore responsabile della scuola federale sport equestri paralimpica paradressage dell'ASD I Tifatini di Caserta. La sua esperienza e la sua guida hanno inciso in maniera decisiva nel percorso di crescita dei due atleti. Il doppio oro conquistato da Mandato e Riccardelli rappresenta un traguardo significativo per lo sport equestre paralimpico in Campania e apre nuove prospettive verso sfide di livello sempre più alto. I due paratleti e il loro allenatore sono già al lavoro in vista delle prossime competizioni, pronti a confermare il ruolo di protagonisti in campo nazionale.