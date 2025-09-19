Frattamaggiore, fermato giovane per il tentato omicidio di un 17enne

Un regolamento di conti tra giovanissimi finito nel sangue a Frattamaggiore, a nord di Napoli. Nella notte del 15 settembre un diciassettenne è stato ferito gravemente dopo una lite esplosa tra due gruppi davanti alla casa comunale. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini e il fermo – Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotte dalla Squadra Mobile insieme al Commissariato di Frattamaggiore, hanno consentito di ricostruire l’accaduto grazie alle immagini della videosorveglianza. L’autore del gesto, resosi irreperibile subito dopo i fatti, è stato identificato e sottoposto a decreto di fermo di indiziato di delitto il 18 settembre.

Le accuse – Il giovane è gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo e rissa. Al termine delle formalità, è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale.

Il contesto – L’episodio si inserisce in una scia di scontri tra gruppi criminali giovanili che si contendono il controllo del territorio, una dinamica che desta forte preoccupazione per l’escalation di violenza tra minori nell’area nord di Napoli.