Kalashnikov nascosto in zona abitata, l’ombra lunga degli arsenali mafiosi

Un fucile d’assalto AK-47, il tristemente celebre “Kalashnikov”, è stato rinvenuto in un’area apparentemente dismessa ma situata nel pieno di una zona residenziale a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. L’arma da guerra, ad alta capacità offensiva, era nascosta in un nascondiglio spartano ma efficace, segno che avrebbe potuto essere recuperata rapidamente in caso di necessità.

Il ritrovamento è avvenuto durante un’operazione di rastrellamento condotta dai Carabinieri della Stazione locale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, reparto specializzato in interventi ad alta intensità nei territori più impervi e sensibili della regione.

La presenza di un’arma di quel calibro, in un’area densamente abitata, conferma una verità inquietante: i gruppi criminali continuano a disseminare il territorio di nascondigli che custodiscono strumenti di morte, pronti a garantire potenza di fuoco e capacità intimidatoria. Non si tratta di un caso isolato. Nell’ottobre scorso, sempre a Marina di Gioiosa, i militari intercettarono un altro AK-47 insieme a un consistente quantitativo di armi, portando all’arresto di due persone. IN ALTO IL VIDEO