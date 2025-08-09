Magliette e gadget contraffatti del Calcio Napoli: maxi sequestro in Via Toledo

Napoli – Controlli serrati della Guardia di finanza nella centralissima via Toledo, teatro nelle ore serali di un’intensa attività di vendita abusiva da parte di numerosi ambulanti irregolari. I militari del comando provinciale hanno intensificato i servizi per contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti e l’abusivismo, intervenendo lungo l’arteria pedonale affollata da turisti e cittadini.

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 8.700 articoli posti in vendita senza la necessaria licenza e 740 magliette e gadget contraffatti della SSC Napoli. Al termine delle operazioni, due persone sono state denunciate per contraffazione e ricettazione, mentre altre tre sono state segnalate per esercizio dell’attività di vendita senza valido titolo autorizzativo. Tra queste, un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, avviato all’Ufficio Immigrazione per le pratiche di espulsione.