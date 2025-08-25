Capri, navigano troppo vicino costa: raffica di multe a diportisti

Controlli serrati lungo le coste e tra le strade dell’isola azzurra. I carabinieri della compagnia di Sorrento, insieme ai colleghi della stazione di Capri, hanno intensificato nelle ultime ore le attività di monitoraggio per garantire sicurezza e rispetto delle regole, sia in mare che sulla terraferma.

Violazioni in mare – Durante i controlli lungo le acque dell’isola dei Faraglioni, i militari hanno elevato 17 sanzioni per infrazioni al codice della navigazione, per un totale di 4mila euro. Quindici contravvenzioni hanno colpito diportisti sorpresi a navigare o ancorare troppo vicino alla costa, in zone interdette, mettendo in pericolo bagnanti e altri natanti. Le restanti due multe sono state notificate a chi procedeva in assetto planante o superava i 10 nodi di velocità in tratti vietati.

Controlli sulla terraferma – Parallelamente, l’attività si è estesa anche alle strade dell’isola, dove i carabinieri hanno fermato numerosi motociclisti privi di casco. Due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Le operazioni di controllo proseguiranno anche nelle prossime ore, in un’ottica di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica. IN ALTO IL VIDEO