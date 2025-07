Hashish e cocaina pronte per essere trasportate con un drone: due arresti

Un drone professionale, un microcellulare e oltre tre etti di droga: è quanto hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Isernia durante un’operazione mirata al contrasto dei traffici illeciti nella zona di confine con la Campania. Due persone — un cittadino italiano e uno albanese — sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio.

L’auto sospetta è stata intercettata da una pattuglia della Tenenza di Venafro, supportata da un’unità cinofila del Gruppo di Campobasso. Fermata per un controllo, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati 202 grammi di hashish e 125 grammi di cocaina, oltre a un microcellulare, un drone professionale e del filo da pesca già predisposto per il trasporto aereo dello stupefacente.

Secondo gli investigatori, l’attrezzatura rinvenuta sarebbe stata idonea a introdurre droga e microcellulari all’interno di un istituto di pena, ipotizzando quindi un sofisticato sistema di rifornimento dall’esterno. A seguito dell’arresto, le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati hanno portato al sequestro di un secondo microcellulare, numerose schede Sim e un bilancino di precisione, ulteriore conferma della destinazione allo spaccio del materiale rinvenuto.

Dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, i due arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Al termine dell’udienza di convalida, il gip ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. IN ALTO IL VIDEO