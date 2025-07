Afragola, raffica di controlli della Polizia Locale: raffica di sanzioni per guida senza patente e con cellulare

Afragola (Napoli) – Una stretta decisa e capillare sul rispetto del Codice della Strada. È quella messa in campo dalla Polizia Locale di Afragola, guidata dal colonnello Antonio Piricelli (nella foto), che nei giorni scorsi ha intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino, impiegando agenti in abiti civili a bordo di moto civetta.

Il bilancio delle operazioni è tutt’altro che rassicurante: decine le violazioni accertate in un arco temporale ristretto, con un resoconto definito da “bollino rosso” dagli stessi operatori. Nel dettaglio, sono stati sanzionati 7 conducenti sorpresi alla guida senza patente e 10 automobilisti per uso del cellulare alla guida. Ancora, 12 ciclomotori sono stati sequestrati per guida senza casco, mentre 7 veicoli sono risultati sprovvisti di assicurazione. Ulteriori 3 mezzi sono stati multati per la mancata revisione periodica, mentre 8 veicoli sono stati trovati parcheggiati sui marciapiedi, impedendo il regolare transito pedonale.

Le attività di controllo hanno portato anche all’emissione di 3 inviti a presentarsi presso il comando per la verifica della documentazione e all’accertamento di 3 casi di incauto affidamento di veicoli. L’azione della Polizia Locale non si fermerà qui. I controlli, assicurano dal comando, saranno intensificati nei prossimi giorni e proseguiranno in maniera serrata per contrastare l’illegalità diffusa e tutelare la sicurezza stradale.