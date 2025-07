Campania Teatro Festival, Anna Bonaiuto narra la storia della rivoluzionaria Antonietta de Pace

Napoli – Tre voci per un’unica eredità: il coraggio di una donna che ha sfidato il potere per inseguire il sogno dell’unità d’Italia. Così Il sogno reale, progetto ideato da Ruggiero Capuccio per il Campania Teatro Festival, ha conquistato il pubblico nel suggestivo cortile delle carrozze di Palazzo Reale.

Protagonista della serata Anna Bonaiuto, attrice nata in Friuli da padre napoletano, che ha scelto un testo di Maurizio de Giovanni per presentarsi alla platea. Accanto a lei, Aura Ghezzi e Roberto de Francesco hanno dato voce a una narrazione intensa e appassionata, costruita attorno alla figura di Antonietta de Pace, rivoluzionaria salentina e simbolo di lotta per la libertà.

Sul palco, parole e interpretazioni hanno restituito il volto di una donna che, tra prigionia e interrogatori, astuzia e sacrifici, ha trasformato il suo sogno in realtà. Determinata fino all’ultimo respiro, Antonietta de Pace ha saputo sfidare l’autorità per affermare i valori in cui credeva, lasciando un segno profondo nella storia del Risorgimento italiano. IN ALTO IL VIDEO