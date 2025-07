Sessa Aurunca, Festa Popolare della Tammorra dal 18 al 20 luglio: musica e gastronomia

Sessa Aurunca (Caserta) – È in programma da venerdì 18 a domenica 20 luglio l’ottava edizione della “Festa Popolare della Tammorra”, uno degli eventi più importanti dell’estate della città di Sessa Aurunca. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Etnia Popolare” che mira alla promozione della musica popolare, prendendo parte a svariati progetti in ambito scolastico e sociale.

La festa coinvolgerà il centro storico in una tre giorni di eventi musicali con i suoni del territorio e con prodotti enogastronomici da poter assaggiare. Si partirà venerdì 18, alle ore 22, con “A Paranza d’O Lione” che si esibirà in piazza Tiberio, mentre il gruppo “Aria Sud” allieterà i tanti cittadini presenti in piazza Mercatello. È stato scelto il ritmo travolgente de “Carlo Faiello Ensemble – Napoli in the world” per il gran finale di serata in piazza XX Settembre, alle 22.30.

“Gerardo Amarante”, in piazza Tiberio, e “Leggermente al Sud”, in piazza Mercatello, apriranno la serata di sabato 19, mentre sarà il gruppo locale “Popolare Songo” insieme a Carlo Faiello, la “Giovane Orchestra” ed il Coro San Leone IX ad esibirsi in piazza XX Settembre. Nella giornata conclusiva di domenica 20 “Simone Carotenuto” e “Vitularte Bottari” si esibiranno in piazza Tiberio e Mercatello, con il gruppo “Ndrezzati live” protagonisti nel loro spettacolo nello spazio di San Giovanni a Piazza. Per il gran finale di Piazza XX Settembre è stato scelto il “Canzoniere Greganico Salentino” che festeggia quest’anni i cinquanta anni di musica e balli.

Durante il corso delle tre serate ci saranno “La Barca di Teseo”, “Masaniello”, “Clorinda”, “A Perteca di Pino Iove”, “I Dragoni del Molise”, gruppo folk “I Giullari” che gireranno in lungo ed in largo per la città improvvisando spettacoli itineranti per le vie principali di Sessa. Non solo musica, nel week-end all’insegna della musica popolare spazio anche al cibo. Da piazza Tiberio fino ad arrivare a piazza XX Settembre sarà possibile assaggiare piatti tipici dello street food e soprattutto del territorio presso le casette lungo tutto il percorso. Per tutti i tre giorni della manifestazione, è previsto un servizio navetta che collegherà alcune frazioni, la stazione, Cellole e Baia Domizia dal tardo pomeriggio fino all’unico orario di rientro previsto per l’una di notte.

“È una manifestazione che fa bene al territorio e che nel corso degli anni ha portato tantissima gente in giro per le strade di Sessa da ogni parte d’Italia – commenta così uno degli organizzatori della Festa della Tammorra, Dino Pastore – proveremo come sempre ad unire musica, cibo e cultura. È una festa che coinvolge tutte le fasce d’età, sarà possibile acquistare singolarmente da ogni degustazione la propria pietanza. Sarà una tre giorni di sicuro divertimento, un viaggio attraverso la musica popolare, siamo pronti a far ballare e scatenare tutti coloro che verranno a questa nostra ottava edizione”.