Pallavolo Serie A2, esordio in trasferta a Cantù per la Virtus Aversa

Si aprirà in Lombardia, a Cantù, la stagione 2025/26 di Serie A2 della Virtus Aversa guidata da coach Tomasello. Appuntamento il prossimo 19 ottobre. Ci saranno due turni infrasettimanali (sempre il derby), con il girone di andata che si chiuderà il 4 gennaio 2026.

Al PalaJacazzi si giocherà la settimana successiva contro Prata di Pordenone, la squadra che ha negato la finale di Coppa Italia solamente pochi mesi fa e che sarà ancora una delle pretendenti alla vittoria finale. A seguire Fano in trasferta, poi di nuovo davanti al pubblico di casa contro Ravenna. Quindi si va in Basilicata a Lagonegro e poi la sfida contro Pineto. A chiudere il mese di novembre Porto Viro-Aversa, mentre il primo turno infrasettimanale (3 dicembre) “regala” il derby campano al PalaJacazzi con Sorrento (si gioca di mercoledì anche il ritorno, il 4 marzo). Quattro giorni dopo si va a Brescia.

Le ultime quattro gare sono con Macerata (in casa), Catania e Taranto (fuori), il nuovo anno si apre con la sfida Aversa-Siena che chiude il girone d’andata. La regular season si concluderà il 22 marzo 2026. Le altre date importanti della stagione di Serie A2 riguardano Coppa Italia e Supercoppa. La manifestazione tricolore è prevista il 21 gennaio 2026 con i quarti di finale, semifinali il 4 febbraio, mentre la finale si terrà il 22 febbraio. Supercoppa tra il 5 e 6 aprile 2026.

Allo “Zanhotel – Centergross” di Bologna, sede dell’evento Lega, presenti il presidente Sergio Di Meo col figlio Sergino, il direttore sportivo Alberico Vitullo, il team manager Attilio Mignone e l’allenatore Giacomo Tomasello. A commentare la prossima Serie A2 Sergio Maria Di Meo, proprietà della Virtus Aversa: “A roster ufficiali abbiamo capito ancora di più quanto sarà difficile il prossimo campionato, ci sono tante società che sicuramente lotteranno per i quartieri alti della classifica e sono sicuro che anche la Virtus dirà la sua fino alla fine. Non ci poniamo obiettivi, tra un mese inizierà la preparazione atletica e valuteremo effettivamente il valore del gruppo che sarà guidato da coach Tomasello. Per noi è fondamentale soprattutto che gli atleti stiano bene ad Aversa e che apprezzino la città prima che tutta la struttura societaria. Ci aspetta una grande stagione e saremo protagonisti, sempre forza Aversa”.