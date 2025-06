Lavoro, formazione e digitale per over 34: a Napoli il Job Day Re-Start

Un’occasione per ricominciare, ripensarsi e rientrare nel mondo del lavoro. Adulti Digitali, il programma gratuito di riqualificazione professionale destinato a disoccupati e inattivi tra i 34 e i 50 anni, si prepara al gran finale con il Job Day Re-Start: doppio evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta, in programma a Napoli e, l’11 giugno, ad Andria.

Il bilancio del progetto, attivo da settembre 2024 tra Campania e Puglia e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è più che positivo. A testimoniarlo sono i numeri: oltre 700 richieste di partecipazione, più di 400 candidati selezionati, 22 classi attivate, 3 corsi di formazione digitale e un tasso di soddisfazione del 91,8%.

Il percorso, pensato per chi da troppo tempo è rimasto ai margini del mercato del lavoro, ha fornito competenze digitali e strumenti per affrontare le nuove sfide occupazionali. Tra lezioni, laboratori, colloqui individuali e consulenze personalizzate, i partecipanti hanno riscoperto fiducia e motivazione.

«Guardiamo con fiducia al matching che interconnette la domanda di professionalità del sistema produttivo con l’offerta di capitale umano» – ha affermato Raffaele Savonardo, coordinatore del corso di laurea magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II di Napoli – «Adulti Digitali dimostra che l’età non è un limite, ma può essere un’opportunità».

Un’idea condivisa anche da Annalisa Buffardi, responsabile per Indire del progetto: «Tali azioni sinergiche costituiscono il fondamento per la creazione di un ecosistema dinamico e inclusivo, in grado di promuovere occupabilità, crescita sostenibile e innovazione».

Tra i partecipanti, c’è chi ha intravisto una nuova strada professionale e chi, semplicemente, ha ritrovato il coraggio di rimettersi in gioco. Le loro storie saranno protagoniste del Job Day Re-Start, dove il capitale umano formato grazie a Adulti Digitali incontrerà imprese e realtà produttive del territorio, per trasformare formazione e fiducia in concrete opportunità di lavoro. IN ALTO IL VIDEO