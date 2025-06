Il “Premio Cimitile” festeggia i suoi 30 anni con De Luca

Trent’anni di parole, immagini e protagonisti che hanno attraversato la letteratura, il giornalismo, la politica e lo spettacolo italiano. Ha preso ufficialmente il via, tra le antiche mura delle basiliche paleocristiane, il trentennale del “Premio Cimitile”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale.

Ad aprire la settimana celebrativa è stata l’inaugurazione della mostra fotografica “Premio Cimitile 1996 – 2025. I maggiori scrittori italiani, personalità del giornalismo, della politica e dello spettacolo”, un viaggio per immagini che ripercorre tre decenni di storia attraverso i volti e i momenti simbolo della kermesse.

A seguire, nel cuore del complesso archeologico, si è tenuto il convegno “Premio Cimitile 1996 – 2025. Cultura e territorio: insieme da trent’anni all’ombra delle basiliche paleocristiane”, accompagnato dalla presentazione del volume commemorativo “30 Premio Cimitile 1996 – 2025. Storia, personaggi, immagini, prospettive”, curato da Felice Napolitano per Guida Editori.

Accanto al curatore e presidente della Fondazione Premio Cimitile, hanno preso la parola numerosi ospiti istituzionali e culturali: la sindaca di Cimitile, Filomena Balletta, il presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio, Elia Alaia, la scrittrice Valeria Parrella, il giornalista e conduttore televisivo Gigi Marzullo, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Bencivenga, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Un incontro corale, che ha ribadito il valore di un premio capace, nel tempo, di coniugare letteratura e impegno sociale, radicamento territoriale e respiro nazionale. “La Regione è l’istituzione che sostiene con maggiori finanziamenti questo evento, significativo perché promuove giovani autori e un rapporto con l’editoria campana”, ha sottolineato De Luca, ricordando l’impegno istituzionale verso manifestazioni che rafforzano il tessuto culturale e creativo del territorio.

Promossa dalla Fondazione Premio Cimitile insieme ai soci fondatori – Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio – la rassegna proseguirà fino al 21 giugno con un calendario denso di appuntamenti: convegni, incontri con gli autori, concerti, spettacoli e riflessioni che intrecciano arte, storia, religione e memoria collettiva.

La cerimonia di chiusura, in programma sabato 21 giugno alle ore 20.30, culminerà con la consegna dei tradizionali "Campanili d'argento" ai vincitori dell'edizione 2025. A condurre la serata di gala saranno Beppe Convertini e Veronica Maya, in una produzione che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata il 24 giugno.