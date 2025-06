Santa Maria CV, 150 atleti con disabilità protagonisti agli “Inclusion Games 2025”

Santa Maria Capua Vetere si prepara ad accogliere nuovamente l’evento sportivo e sociale più atteso dell’anno per l’inclusione: gli “Inclusion Games 2025”. Dal 27 al 29 giugno, il Centro Regionale Incremento Ippico, in via Caserta 45, sarà teatro di un’iniziativa unica nel suo genere, che vedrà protagonisti 150 atleti con disabilità provenienti da ogni angolo d’Italia. Gli Inclusion Games 2025 non sono solo gare: sono una festa aperta alla comunità.

Tutte le associazioni locali hanno abbracciato con entusiasmo l’iniziativa, e durante i tre giorni dell’evento si occuperanno di una ricca programmazione di attività ludiche e di intrattenimento per tutti gli ospiti. Oltre alla Regione Campania con a capo l’assessore Nicola Caputo, c’è il patrocinio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, presente anche il garante dei disabili Paolo Colombo e il garante dell’infanzia Giovanni Galano.

BCC, Uci, Beef Saloon, Tutti in Acqua, Rhifel hanno fatto da sponsor all’evento AssoArtigiani si è occupato delle colazioni per gli atleti mentre FairPlay Coni si occuperà delle premiazioni. La super distribuzione alimentare con Catello Ianniciello si occuperà delle bibite. Garantita anche l’Assistenza socio sanitaria Ambulanza auto medica grazie al Raggruppamento Campania corpo Italia di soccorso dell’ordine di Malta. Presente anche la Protezione civile di SantaMaria Capua Vetere oltre che Unitalsi con il suo gruppo di volontari. Le associazioni che faranno da cornice all’evento sono: Acli, parrocchia S. Agostino, Accademia di Musica, Agorà, Aps ProLoco Spartucus, Club Masc, Fantasy Milù Eventi, Motoclub BMW, Tea Bici Cycling Smcv, Agesci, Equineapolis, Autart, Istituto San Francesco, Fai Caseta, Festival della Storia, Artando, Passi e Note ed Ecologia della Valle. Il tutto reso possibile anche grazie ai volontari dell’Istituto Papale, del Consorzio Icaro, Fics e Asd Tenuta Serpico.

Venerdì 27 per l’occasione, alle ore 17, è previsto anche un convegno “Sport e Inclusione”. Ci saranno i saluti istituzionali della Responsabile Centro Regionale Incremento Ippico la dott.ssa Agnese Rinaldi, dell’assessore allo sport di Santa Maria Capua Vetere Francesco Di Nardo e del consigliere Nazionale Cns Libertas Pietro Esposito. Interverranno Paolo Colombo (Garante dei disabili della Regione Campania), Giovanni Galano (Garante dell’Infanzia e adolescenza della Regione Campania), Roberto Ricciardi (presidente BCC), Francesco Iannelli (Ambasciatore dello Sport), Francesco D’Alonzo (Comitato Fair Play Campania) e conclude Giovanni Silenzio (Dirigente Uod 24 Regione Campania). Dopo il convegno ci saranno riconoscimenti alle Asd partecipanti e a quelle che collaboreranno all’evento.

Un momento clou sarà senza dubbio la cerimonia diapertura, fissata per le ore 9 di sabato 28 giugno, che vedrà una banda musicale e la sfilata delle delegazioni, promettendo un inizio emozionante. La serata di sabato 28 giugno, alle ore 20:30, sarà illuminata da un “Grande Spettacolo Equestre” che promette di lasciare a bocca aperta il pubblico. Domenica 29 giugno è previsto alle ore 9:30 “Workshop Fair Play, moda inclusione”. Intervengono Agnese Rinaldi, del Centro Regionale Incremento Ippico Santa Maria Capua Vetere; Pietro Esposito (Centro Nazionale Sportivo Libertas), Francesco Campana (Fair Play Campania), On. Paolo Santulli (Panathlon Campania), Antonio Bruno Farina (Fair Play Caserta), Carmine Ranucci( Fair Play Napoli). Introduce Francesco D’Alonzo, avvocato dello sport, Fair Play Campania – Il valore sociale dello sport. Relaziona: Roberto Huober, model manager, 2R Comunicazioni La moda inclusiva Testimonianza della modella Paola Chiuccarelli il tutto moderato da Pasquino Corbelli, direttore di Pianeta C. Alle 10:30 saranno distribuiti anche i premi fair play che concluderanno l’evento.