Sant’Arpino, per la Sagra del Casatiello si inaugura collettiva d’arte “pARTEcipazione”

Nell’ambito della 31esima Sagra del Casatiello, a Sant’Arpino (Caserta) s’inaugura la collettiva d’arte “pARTEcipazione” curata da M.Romano. Dal 26 giugno al 24 luglio i soci di “SpazioVitale”, galleria d’arte contemporanea di Aversa, esporranno presso la Pinacoteca Comunale “Stanzione” al Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” di Sant’Arpino.

“Come da tradizione – sottolinea il presidente della Pro Loco, Aldo Pezzella – la Sagra del Casatiello si pone come un contenitore culturale in cui vengono ospitati diversi eventi in grado di attirare l’attenzione, l’interesse e la curiosità delle migliaia di visitatori che giungono dalla Campania e da altre parti d’Italia. Nel caso specifico si tratta di una mostra con protagonisti artisti di qualità che con le loro opere invitano a riflettere su tematiche particolarmente complesse e sentite. Invitiamo tutti a visitare questa mostra per toccare con mano la bellezza artistica delle opere esposte e la forza del messaggio che trasmettono”.

Il tema è stato scelto dai soci per il suo significato più che mai sentito in questo momento storico: oggi più che mai è necessario prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia semplicemente con la propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi dell’attività stessa. Del resto, Giorgio Gaber cantava “…la libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione”. Per questo la mostra ospita le opere di Luigi Caserta, Anna Coppola, Alfredo Cordova, Salvatore Chiariello, Peppe Della Volpe, Giuseppe De Michele, Francesco Giraldi, Rosanna Iossa, Pietro Mingione, Oreste Principe, Donato Ruggiero, Franco Tirelli e Vittorio Vanacore per dare il loro contributo attivo al tema e al principale obiettivo della galleria “SpazioVitale”: la valorizzazione del patrimonio culturale rendendolo accessibile al pubblico attraverso iniziative che invitino alla scoperta di opere, ma anche alla riflessione su tematiche di rilievo per la società contemporanea.

La filosofia della galleria “SpazioVitale” si fonda sulla valorizzazione e la fruizione: le opere non sono più intese come decoro di palazzi e luoghi di rappresentanza ma sono intese come veicolo per la comunicazione dei valori e delle finalità perseguite pensando che diffondendo la cultura si migliori la nostra società. La “pARTEcipazione” implica un’azione attiva e condivisa in un evento, dove l’esperienza è comune dall’inizio alla fine. La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 24 luglio.