Caserta e le opportunità di sviluppo. Oliviero: “Serve il coraggio della visione”

Caserta – Oltre 150 persone hanno preso parte, nella serata di ieri, al convegno dal titolo “Il Programma e la forza delle idee. Opportunità di sviluppo per una società che cambia”, ospitato nella sala conferenze dell’Hotel Europa di Caserta. Una presenza nutrita e attenta che ha confermato la forte esigenza di confronto e partecipazione attiva sui temi dello sviluppo sociale, culturale e civile del territorio.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni “Liberi Orizzonti aps” e “Re – Start Caserta”, si è aperta con i saluti istituzionali di Angela Capasso, presidente di Liberi Orizzonti, e di Michele De Florio, presidente di ReStart Caserta, e Nadia Canzano, i quali hanno evidenziato l’importanza di creare spazi condivisi in cui le idee possano tradursi in proposte concrete. Ricco e qualificato il parterre dei relatori: Maria Russo, docente dell’istituto tecnico statale “Giordani” di Caserta, ha sottolineato il ruolo della scuola come leva di trasformazione sociale; Marcello Natale, presidente del Coordinamento Associazioni Casertane, ha ribadito il valore della collaborazione tra realtà associative; Rocco Gervasio, rettore del Convitto “Giordano Bruno” di Maddaloni, ha condiviso la sua visione sull’educazione come presidio di cittadinanza attiva; Massimo Sgroi, critico d’arte e scrittore, ha offerto spunti sul rinnovamento culturale attraverso la creatività; Mario Malatesta, socio young di ReStart Caserta e studente dell’Università Cattolica, ha portato la voce delle nuove generazioni; Floriana Golino, presidente della delegazione Fai Caserta, ha parlato di patrimonio e identità come strumenti di sviluppo sostenibile; Ubaldo Greco, avvocato e socio ReStart Caserta, ha approfondito il tema della responsabilità civica e dell’impegno sociale. Numerose anche le associazioni intervenute per mettere sul tavolo le proprie idee.

A concludere l’incontro è stato Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio della Regione Campania, che ha elogiato l’iniziativa: “Siamo in un momento storico in cui non basta amministrare l’ordinario: serve una visione, serve il coraggio delle idee. Ed è proprio in contesti come questo che le idee prendono forma e acquisiscono forza. Caserta, come gran parte della nostra regione, ha enormi potenzialità inespresse: giovani brillanti, un patrimonio culturale e ambientale straordinario, energie sociali pronte a mettersi in gioco. Per generare sviluppo autentico, è necessario che la politica, le istituzioni, le associazioni e i cittadini lavorino insieme, in rete, con rispetto e responsabilità reciproca. Il messaggio che arriva da questa sala gremita è chiaro: c’è voglia di partecipazione e di cambiamento. E a noi, rappresentanti delle istituzioni, spetta il compito di non disperdere questo patrimonio di entusiasmo e competenza. Sostenere i percorsi educativi, valorizzare il territorio, dare fiducia ai giovani, investire sulla cultura e sull’inclusione: queste sono le nostre priorità. Il cambiamento non può essere calato dall’alto, ma costruito insieme, passo dopo passo. E io ci sono per farlo insieme”.

Un intervento, quello del presidente Oliviero, che ha toccato le corde dell’impegno civile, valorizzando l’incontro come esempio virtuoso di cooperazione tra realtà associative e istituzioni. L’evento si è così affermato come un vero e proprio laboratorio di partecipazione democratica, in cui il confronto tra idee si è trasformato in stimolo per progettualità concrete e condivise. Una serata che ha lasciato un segno positivo, con una platea partecipe e numerosa, indicando una direzione possibile per lo sviluppo di una città migliore. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA