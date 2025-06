“Re-start”, a Caserta nasce l’associazione che ricomincia a parlare di politica

Caserta – La locandina con lo sfondo della Reggia, la promessa di coniugare l’innovazione e l’identità del territorio con le migliori energie e, soprattutto, il ritorno del dialogo con la città: questo si propone di fare Re-start Caserta, la neonata associazione che avrà la sua uscita pubblica mercoledì 25 giugno, alle ore 18, nella sala convegni dell’Hotel Europa, in via Roma.

In un momento difficile per la politica, in un periodo di crisi profonda dell’umanità afflitta da guerre intestine al mondo civile, Re-start si pone l’importante obiettivo di puntare sulla forza delle nuove idee, lontane dalle ideologie e vicine ai bisogni delle persone, per creare nuove opportunità di sviluppo per una società che cambia: così recita, infatti, la locandina di presentazione dell’evento di domani. Si riparte dalla proposta e dal confronto tra soggetti ed associazioni nell’intento di cambiare la narrativa della città e di una Terra che, malgrado tutto, conserva un suo spirito d’iniziativa, un entusiasmo non sopito e tanta voglia di fare.

L’associazione che guarda al futuro attraverso la forza delle idee ha l’ambizione di voler cambiare le cose e l’approccio alla politica. Re-Start riparte dalla politica e dalla cultura del territorio sollecitando ognuno a rimboccarsi le maniche mettendosi in gioco. Apriranno i lavori la presidente dell’associazione Liberi Orizzonti, Angela Capasso, e il presidente di Re-Start, Michele De Florio. Sono previsti gli interventi della dirigente scolastica dell’istituto “Giordani”, Antonella Serpico, del presidente del coordinamento associazioni casertane, Marcello Natale, del rettore del convitto “Giordano Bruno”, Rocco Gervasio, e del critico d’arte Massimo Sgroi.

Non potevano mancare le nuove leve per dare spazio alle idee e al rinnovamento auspicato, per questo ci sarà anche il socio young di Re-Start, Mario Malatesta, la presidente del cda di Unisigma, Floriana Golino, il capo delegazione della Fai a Caserta, Dante Specchia e Ubaldo Greco, avvocato e socio Re-start. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Dunque, si riparte dai giovani, ma anche dall’esperienza. Un mix di impegni e una ripartenza ciò che può far bene a Caserta e sicuramente all’impegno politico.