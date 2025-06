Caserta, inseguito e bloccato davanti all’Università: in trasferta con crack e cocaina, pusher finisce in manette

Sfrecciava a bordo di una Lancia Ypsilon per le strade di Caserta, quando una manovra pericolosa gli è costata l’arresto. Un 31enne originario del Napoletano, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati – dalla violenza contro la persona ai furti e allo spaccio – è stato sorpreso con diverse dosi di crack e cocaina. A bloccarlo, nel pomeriggio di ieri, sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, impegnati in un’attività di controllo antidroga in borghese.

Erano da poco passate le ore 15 quando l’uomo, percorrendo a velocità sostenuta viale della Libertà, ha superato una pattuglia in incognito con una manovra tanto azzardata quanto imprudente. Non si era accorto, però, che a bordo dell’auto c’erano militari impegnati proprio in un servizio mirato al contrasto dello spaccio.

Riconosciuto dagli operanti, il 31enne ha provato a dileguarsi, dando il via a un breve inseguimento terminato in viale Abramo Lincoln, proprio all’ingresso dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Qui, ha abbandonato l’auto e ha tentato invano di nascondersi dietro un muretto, sperando di sfuggire all’arresto.

Il tentativo si è rivelato inutile: i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, procedendo immediatamente a una perquisizione personale. Nelle sue tasche è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette all’interno del quale erano occultati cinque involucri in plastica termosaldata, contenenti crack e cocaina, già pronti per essere suddivisi in dosi.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Dopo l’accompagnamento in caserma e le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria. A suo carico è scattata anche una sanzione per guida senza patente, mentre la vettura su cui viaggiava è stata sequestrata amministrativamente.