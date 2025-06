Aversa, apre “Vesuvietna: il gelato che unisce Campania e Sicilia

Aversa (Caserta) – Unire le eccellenze del latte di bufala campano con l’arte gelatiera siciliana. È questa l’idea alla base di Vesuvietna, la nuova gelateria che sarà inaugurata ad Aversa sabato 28 giugno, alle ore 18, in via Roma 193. Un progetto che nasce dalla storia della famiglia Schiavone, titolare del noto Caseificio La Stella Bianca, e che si presenta al pubblico con un’iniziativa solidale: in occasione dell’apertura, infatti, sarà organizzata una raccolta fondi a favore dell’Unicef, aderendo alla campagna “Io Ci Sono” per i bambini di Gaza.

Dal latte alla crema: l’evoluzione di un sogno familiare – Radicata nel cuore della Campania dal 1999, la realtà del Caseificio La Stella Bianca è sinonimo di qualità e tradizione. La famiglia Schiavone – composta da Antonella, Francesco, Sabrina e dal padre Cesare – ha costruito negli anni un’azienda dove ogni bufala è allevata “come una figlia” e ogni prodotto è frutto di una lavorazione artigianale attenta, rispettosa dei tempi e dei sapori antichi. Da questa esperienza nasce Vesuvietna, un nome evocativo che fonde l’anima del Vesuvio con quella dell’Etna, simboli della Campania e della Sicilia. “Volevamo offrire un gelato diverso, che riportasse alla mente profumi e gusti di un tempo lontano”, spiega Antonella Schiavone, che ha coltivato a lungo la passione per il mondo della gelateria fino a farne una nuova avventura imprenditoriale.

Il “Gelato del Regno” – A base di latte di bufala prodotto direttamente dalla loro fattoria, il gelato di Vesuvietna promette un’esperienza gustativa unica: genuinità, materie prime selezionate e ispirazione alle antiche ricette siciliane. Una proposta artigianale pensata per soddisfare ogni palato, con attenzione anche alle esigenze alimentari più specifiche. Dopo il primo punto vendita aperto a Pozzuoli, la famiglia Schiavone ha scelto Aversa per continuare il proprio percorso di crescita, portando in città un concept che coniuga tradizione e innovazione, radici e visione.