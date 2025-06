Aversa, l’ingegner Sergio Valoroso è l’Aversano Illustre 2025: progettò la più grande diga d’Europa

Aversa (Caserta) – È l’ingegner Sergio Valoroso il nuovo Aversano illustre 2025, riconoscimento assegnato nell’ambito della terza edizione di Aversa Terra dei Libri, inaugurata lo scorso 20 giugno nella Sala del Consiglio Comunale. Una scelta che rende omaggio a un protagonista poco noto ma determinante di una delle opere ingegneristiche più imponenti d’Europa: la diga di Monte Cotugno.

Una diga da record nel cuore della Basilicata – Situata sul fiume Sinni, nel territorio di Senise (Potenza), la diga di Monte Cotugno è la più grande diga in terra battuta d’Europa e uno dei simboli dell’ingegneria idraulica italiana del secondo Novecento. Alta 65 metri, lunga 1.850 e larga alla base 268, contiene circa 11,6 milioni di metri cubi di terra. Il bacino artificiale che forma può raccogliere fino a 530 milioni di metri cubi d’acqua, una risorsa fondamentale per la Basilicata e la Puglia, servite tramite lo schema idrico Jonico-Sinni per usi potabili, agricoli e industriali.

Il contributo dell’ingegnere aversano – Fondamentale nella realizzazione dell’opera fu il contributo di Sergio Valoroso, co-progettista della diga e responsabile della direzione dei lavori in qualità di ingegnere capo. Specialista in geotecnica, Valoroso curò in particolare gli studi di fondazione e tenuta, contribuendo con rigore scientifico e visione tecnica alla riuscita del progetto. Il suo lavoro è documentato anche in pubblicazioni e convegni tecnici dell’epoca, tra cui gli atti del 13esimo Convegno Nazionale di Geotecnica.

Un’opera strategica e ancora attuale – Oltre alla struttura principale, la diga comprende scarichi di superficie e di mezzofondo, opere di presa, gallerie, torri, paratoie e un sistema di impermeabilizzazione in manto bituminoso sul fronte a contatto con l’acqua. Un’opera che, a più di quarant’anni dalla sua realizzazione, continua a garantire approvvigionamento idrico e sviluppo a migliaia di cittadini del Mezzogiorno.

L’omaggio di Aversa – A raccontare questa straordinaria esperienza di ingegneria e competenza è stato l’architetto Luigi Di Tullio, membro del comitato organizzatore di Aversa Terra dei Libri, che ha curato un approfondimento dedicato all’Aversano illustre 2025, realizzando anche un video-tributo che documenta la struttura della diga di Monte Cotugno. Il riconoscimento a Sergio Valoroso non è solo un omaggio alla sua carriera, ma anche un invito a riscoprire figure professionali che, con dedizione e competenza, hanno lasciato un segno tangibile nel progresso del Paese.