Tenuta degli Ulivi, sulle colline salernitane picnic contadini e cocktail all’olio evo

A partire dal 4 luglio sarà possibile vivere un’esperienza autentica nella campagna salernitana, tra ulivi secolari e sapori della tradizione. È la nuova proposta della Tenuta degli Ulivi, progetto firmato dalla famiglia Provenza, già punto di riferimento per l’olio extravergine d’oliva di qualità. A pochi chilometri da Battipaglia e Salerno, sul territorio di Montercovino Rovella, in località San Luca, prende forma un’oasi di benessere e gusto che punta a coniugare accoglienza, cultura agricola e valorizzazione del territorio.

Dal Bar dell’Olio alla dimora contadina – È dal 2012 che il Frantoio Torretta, storica impresa della famiglia Provenza, ha iniziato a raccontare l’olio in modi innovativi, trasformandolo anche in ingrediente da cocktail grazie al Bar dell’Olio. Nel 2017 l’acquisizione dell’antico borgo San Luca ha segnato un nuovo passo: 50 ettari complessivi – gestiti in biologico e in buona parte rientranti nella Dop Colline Salernitane – e un sogno ambizioso, riportare in vita un luogo abbandonato e farne un hub dell’oleoturismo.

Picnic tra gli ulivi, eventi e sapori autentici – La Tenuta degli Ulivi ospita oggi una vera e propria dimora contadina con 16 posti letto, immersa nel verde dei Monti Picentini. Qui l’esperienza passa anche dal cestino per il picnic, da consumare in aree attrezzate tra borgo e uliveti, e dal rinnovato Bar dell’Olio, trasferito nella tenuta e arricchito di specialità locali. La proposta gastronomica, fortemente identitaria, nasce dalla collaborazione con artigiani del gusto come Helga Liberto, Emilio Soldivieri e Jan Bruno Di Giacomo, insieme ad aziende d’eccellenza del territorio.

Un’ospitalità che parla d’olio – L’attenzione al dettaglio si ritrova anche nei servizi dedicati agli ospiti: il kit di cortesia, ad esempio, è firmato Parentesi Bio, linea cosmetica a base di olio extravergine. L’antico borgo San Luca, oggi cuore pulsante della tenuta, conserva tracce del passato contadino: stanze che evocano antichi mestieri e una cappella dove i lavoratori solevano ringraziare per il raccolto.

Frantoio Torretta, tradizione e innovazione da oltre 60 anni – Fondato nei primi anni Sessanta, il Frantoio Torretta continua a essere un simbolo di eccellenza nell’arte olearia italiana. Con tecnologie all’avanguardia e un rigoroso controllo qualità, lo staff trasforma le olive raccolte tra Battipaglia, Montecorvino Rovella, Serre ed Eboli in un olio pregiato, espressione autentica del territorio salernitano. Per vivere l’esperienza della Tenuta degli Ulivi, è possibile prenotare telefonando al 328.6273427 o visitando il sito ufficiale www.tenutadegliulivi1216.it. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA