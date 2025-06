“Radici Music Festival”, 10 band si esibiscono a San Salvatore Telesino

Mancano pochi giorni e si alzerà il sipario sulla III Edizione del Radici Music Festival, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di San Salvatore Telesino dedicata alla musica in ogni sua forma, da venerdì 20 a domenica 22 giugno, presso il meraviglioso Giardino dell’Abbazia del Santo Salvatore di San Salvatore Telesino (Benevento).

Tre serate dove la musica sarà un vero e proprio aggregante comunitario attraverso eventi dedicati a tutte le fasce di età e a tutti i gusti musicali, obiettivo, questo, perfettamente in linea con l’impegno sociale delle Pro Loco che assolvono l’arduo compito di andare a ritessere le tele sociali delle piccole comunità delle zone interne.

C’è attesa sabato 21 giugno per il Radici Music Festival Live Band Contest con inizio alle ore 20:30. Il Live Band Contest è il vero e proprio cuore pulsante del Radici Music Festival: le 10 band selezionate si sfideranno a suon di esibizioni per accaparrarsi un interessante primo premio. Ciascuna esibizione verrà giudicata da esperti in ambito musicale, che quest’anno sarà presieduta da Alfredo Porcaro. Conduttore d’eccezione della serata sarà Gianluca Guarnieri.

E dopo un attento ascolto del ‘materiale’ delle band proposte, non senza difficoltà, sono state selezionate le 10 band finaliste che il 21 giugno 2025 saliranno sul palco del Radici Music Festival: Mai dire way, Ethnopopolare, Nada de bueno, Saxum Quartet, The Roux Crue, Alba, Aree Interne, Revival Band, Acoustic Farm ed Echopark Esperanto Zeta.

“Ci teniamo a ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato alla fase di selezione – affermano dalla Pro Loco di San Salvatore – e a sottolineare che gli eventi organizzati dalla nostra Pro Loco sono tantissimi e siamo sicuri che presto proporremo alle band o gli artisti che non compaiono in questa lista di esibirsi in uno di questi. Naturalmente vi aspettiamo tutte e tre le sere presso l’Abbazia del Santo Salvatore per trascorrere serate all’insegna della buona musica e del sano divertimento”. Nel corso delle tre serate sarà allestita anche un’area food e un’area drink; per info telefonare al 338.6573563