Marco Simonetti (Caffè Toraldo) tra i migliori imprenditori under 40 al “Premio Industria Felix”

Marco Simonetti, amministratore delegato di “T. Corporation” – storica torrefazione napoletana nota al pubblico come Caffè Toraldo – ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio, assegnata tra le migliori imprese guidate da under 40, nell’ambito del Premio Industria Felix – “La Campania che compete” all’Auditorium di Città della Scienza a Napoli, l’evento organizzato da Industria Felix Magazine, in co-organizzazione con la Regione Campania, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix.

Il riconoscimento è riservato alle aziende con conduzione under 40 che si distinguono per performance gestionali e affidabilità finanziaria. Le imprese premiate sono selezionate tramite un algoritmo basato sui bilanci, e individuate da un comitato scientifico qualificato in relazione ai dati 2023, con il merito di promuovere benessere sociale e progresso economico.

A ritirare il premio è stato Marco Simonetti, accompagnato dal management dell’azienda: Stefania, Marilena e Francesca Simonetti. Negli ultimi anni, il gruppo familiare ha guidato l’azienda in un importante percorso di crescita, triplicando il fatturato negli ultimi anni, in particolare la T. Corporation ha raggiunto nel 2024 circa 60 milioni di euro, grazie a una strategia solida e mirata, investimenti strategici, diversificazione dei canali di vendita e un’intensa attività di comunicazione, con particolare attenzione al canale televisivo e a partnership di rilievo, come la sponsorship con la SSC Napoli e la collaborazione con l’artista internazionale Gianpiero D’Alessandro.

“Ricevere questo riconoscimento – ha commentato Simonetti – è un onore che condivido con tutta la mia famiglia e il nostro team. Lavoriamo ogni giorno con impegno e visione per garantire ai consumatori un caffè di qualità e un’esperienza autentica. La crescita che stiamo vivendo è frutto di scelte coraggiose fatte con il cuore, e del legame profondo con la nostra terra e la nostra tradizione”.