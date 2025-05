Lite fuori dalla discoteca finisce nel sangue: morto un 20enne, grave un altro ragazzo

Una notte di svago si è trasformata in tragedia a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, dove un giovane di 20 anni è morto e un coetaneo di 22 lotta tra la vita e la morte in ospedale, dopo una violenta lite avvenuta all’esterno della discoteca Baita a Lago.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 4 della notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio. Secondo una prima ricostruzione, entrambi i ragazzi si trovavano all’interno del locale, dove potrebbe essere nata una discussione dai contorni ancora poco chiari, forse durante un diverbio scoppiato sulla pista da ballo. Lo scontro, poi degenerato all’esterno del locale, si è concluso nel sangue: uno dei due giovani è stato accoltellato a morte, l’altro è stato colpito gravemente e versa tuttora in condizioni critiche.

La vittima è deceduta poco dopo il trasferimento in ospedale, a causa delle profonde ferite riportate. Il 22enne ferito è stato ricoverato in prognosi riservata e i medici non hanno ancora sciolto la riserva sulle sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce sull’accaduto. Due coetanei sono stati accompagnati in caserma per accertamenti: al momento non è chiaro se abbiano avuto un ruolo diretto nella lite oppure se siano stati testimoni della vicenda.

Gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando le testimonianze di chi era presente nel locale. Al centro delle indagini ci sono i motivi scatenanti della lite e la dinamica precisa dell’aggressione.