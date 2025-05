Campania, il teatro nei luoghi dell’anima: “Racconti per Ricominciare” nelle ville vesuviane

Tra antiche ville vesuviane e monasteri secolari, il teatro si fa viaggio e riscoperta del territorio: prende il via venerdì 23 maggio la sesta edizione del Festival Racconti per Ricominciare, il progetto teatrale diffuso firmato Vesuvio Teatro, che trasforma i paesaggi artistici e storici della Campania in palcoscenici sotto le stelle.

A guidare il cartellone 2025, nomi della letteratura del calibro di Dino Buzzati, Erri De Luca e Alberto Moravia, le cui parole prenderanno vita in una serie di spettacoli inediti ambientati al tramonto. Non semplici rappresentazioni, ma veri e propri percorsi teatrali itineranti, pensati per intrecciarsi con la bellezza naturale e architettonica dei luoghi ospitanti.

Sono 21 gli spettacoli in programma, messi in scena in 11 località che custodiscono parte dell’identità culturale della regione. Dal cuore storico di Castellammare di Stabia alle suggestive Ville Vesuviane del Settecento, passando per giardini incantati, chiese, palazzi nobiliari e vedute mozzafiato, il festival tocca anche Massa Lubrense, Vico Equense, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Pozzuoli, oltre ai capoluoghi Benevento, Caserta e Avellino.

A presentare l’edizione 2025 nel suggestivo Chiostro del Monastero di San Bartolomeo di Castellammare, sono stati il direttore artistico Claudio Di Palma, il consulente Giulio Baffi e il sindaco del comune stabiese, Luigi Vicinanza. Un incontro che ha sancito l’apertura ufficiale di una rassegna ormai divenuta punto di riferimento per il teatro contemporaneo, capace di coniugare arte scenica e valorizzazione del patrimonio. IN ALTO IL VIDEO