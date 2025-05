Rally del Matese: il 2 e 3 agosto tra motori, adrenalina e promozione del territorio

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Rally del Matese, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto. L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, si conferma tra gli appuntamenti motoristici più attesi del Sud Italia, acquisendo anche quest’anno una rilevanza nazionale grazie all’inserimento nella Coppa Italia Rally di Zona 8 — circuito che coinvolge Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dal percorso, completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Le auto in gara solcheranno le strade dei comuni di Alife, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica, offrendo agli equipaggi uno scenario variegato e ricco di insidie tecniche, ma anche paesaggistiche, capace di esaltare le doti di guida e, al contempo, valorizzare i luoghi attraversati.

A far da cornice alla competizione, ci sarà un appuntamento spettacolare pensato per il pubblico. Sabato 2 agosto, infatti, il centro cittadino di Piedimonte Matese ospiterà la prova spettacolo: un’occasione imperdibile per gli appassionati che potranno assistere da vicino alle evoluzioni dei migliori piloti italiani, in un contesto urbano trasformato in circuito adrenalinico.

A organizzare l’evento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica New Matese MotorSport, il cui presidente, Gennaro Gentile, sottolinea l’impegno e l’entusiasmo del team: “Stiamo lavorando già da molti mesi all’evento, ormai di importanza nazionale, e siamo felici che attraverso lo sport si riesca a dare risonanza anche alle bellezze del territorio”.