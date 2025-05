Cesa, i ragazzi celebrano la Festa della Repubblica: al via il bando

Cesa (Caserta) – Torna anche nel 2025 l’iniziativa Buon Compleanno Repubblica, organizzata in occasione della 79esima Festa della Repubblica Italiana. Il progetto, promosso dal Comune di Cesa attraverso gli Assessorati alla Cultura e all’Istruzione, si avvale della collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Cesa, della sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, della sezione Anpi di Cesa e del Forum Giovani.

Ormai divenuta un appuntamento fisso nella tradizione cittadina, l’iniziativa si propone di avvicinare le giovani generazioni ai valori fondanti della Repubblica attraverso attività educative, creative e celebrative. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi residenti a Cesa, dai 5 ai 14 anni, suddivisi in tre fasce d’età: dai 5 ai 7 anni, dagli 8 agli 11 e dai 12 ai 14 anni. I partecipanti potranno realizzare disegni, cartelloni o video da inviare entro le ore 12 del 26 maggio attraverso la pagina Facebook dedicata all’iniziativa (facebook.com/buoncompleannorepubblica). I materiali verranno pubblicati online in ordine di arrivo.

La selezione dei vincitori seguirà un doppio criterio: inizialmente sarà valutato il numero di “mi piace” ottenuti sui social, successivamente entrerà in gioco una commissione giudicatrice composta da esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo associativo. La cerimonia di premiazione si terrà pubblicamente il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni ufficiali. In palio, per i primi classificati di ciascun gruppo d’età, ci saranno uno smartphone Redmi 14C da 256 gb per i più piccoli, uno smartphone Redmi 13 da 128 gb per la fascia intermedia e un tablet Lenovo M8 per i più grandi. A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnata una pendrive usb, quale ricordo dell’esperienza.

«Abbiamo voluto rinnovare e rafforzare il nostro impegno nel promuovere il valore della Repubblica, coinvolgendo i nostri ragazzi in un percorso formativo e partecipativo – ha dichiarato il sindaco Enzo Guida – In un momento storico in cui i principi democratici vanno custoditi e rilanciati con convinzione, è nostro dovere istituzionale fare memoria, educare e costruire senso di appartenenza». Sulla stessa linea, l’assessore alla Cultura Gina Migliaccio e il consigliere delegato all’Istruzione Cesario Villano hanno sottolineato che Buon Compleanno Repubblica è molto più di una celebrazione: si tratta di un’opportunità concreta per i giovani di comprendere il significato profondo dell’identità nazionale. «Con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni combattentistiche – hanno concluso – vogliamo rendere la Festa della Repubblica una vera lezione di cittadinanza attiva e consapevole».