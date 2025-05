Aversa, il ricordo di Giuseppe Ortano “dal caso Mastrogiovanni alle Rems”: presentazione il 12 maggio

Aversa (Caserta) – Una figura luminosa della psichiatria, un uomo di scienza e coscienza, un professionista che ha lasciato un segno profondo nel dibattito sulla salute mentale in Italia. A Giuseppe Ortano, medico psichiatra e dirigente nazionale di “Psichiatria Democratica”, scomparso nel 2021, sarà dedicata la presentazione del volume “Dal caso Mastrogiovanni alle Rems – scritti in ricordo di Giuseppe Ortano”, che si terrà lunedì 12 maggio, alle ore 18, ad Aversa, nel Salone Romano del Teatro Cimarosa, in piazza Principe Amedeo.

L’opera, pubblicata da Marotta & Marotta Editori, raccoglie contributi di studiosi, magistrati, attivisti e familiari, toccando tematiche di profonda rilevanza sociale e culturale. Tra queste, la vicenda emblematica di Francesco Mastrogiovanni, il maestro elementare morto nel 2009, legato a un letto di contenzione nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Vallo della Lucania. La sua agonia, ripresa dalle telecamere di sicurezza, scosse l’opinione pubblica e accese i riflettori su pratiche che la giustizia ha poi definito incompatibili con l’etica medica.

Proprio attraverso la perizia del dottor Ortano, nominato consulente tecnico d’ufficio, si ripercorrono nel libro le fasi cruciali del procedimento giudiziario che ha portato alla condanna di medici e infermieri responsabili di quella contenzione, da lui definita senza mezzi termini un “atto non medico”. Un prezioso capitolo del volume si avvale di un brogliaccio redatto da Ortano stesso a conclusione dell’iter processuale: un lavoro che, secondo chi lo ha conosciuto e stimato, sarebbe diventato presto una pubblicazione compiuta se la sua improvvisa scomparsa non lo avesse impedito.

Alla serata interverranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, e il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro. A moderare l’incontro sarà lo psichiatra Emilio Lupo, esponente di Psichiatria Democratica Napoli. Offriranno il loro contributo don Carmine Schiavone, delegato Caritas Campania, Emilia Narciso, presidente Unicef Campania, e Rachele Arena, coordinatrice regionale per la Campania di Meritocrazia Italia e promotrice della rassegna Aversa Terra dei Libri. Alcuni brani del libro saranno letti dall’attrice Carmen Pommella, in collaborazione con la scuola di teatro Musidantea.

Tra i relatori figurano Cesare Bondioli, psichiatra di Psichiatria Democratica Arezzo, Michele Capano, avvocato e presidente dell’associazione “Diritti alla Follia” di Salerno, Gaetano De Mattia, psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Caserta, il magistrato Nicola Graziano e il magistrato di sorveglianza Marco Puglia, Arturo Letizia, psicologo di Formia, e Grazia Serra, giornalista e nipote di Mastrogiovanni.

Il volume – che si avvale dei contributi anche di F.Corleone, A.D’Elia, S.Di Fede, E.Lupo, R.Ortano e molti altri – offre uno spaccato intenso del lungo e faticoso cammino che ha condotto alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Al tempo stesso, mette in guardia contro il rischio che le nuove strutture di transizione, le Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), si trasformino in meri luoghi di custodia, anziché in spazi di vera riabilitazione. Un libro corale che unisce l’analisi giuridica e scientifica al ricordo affettuoso e riconoscente di chi ha lavorato accanto a Giuseppe Ortano, e che ne onora la memoria attraverso la riflessione e l’impegno civile.

L’evento è patrocinato dal Comune di Aversa, Psichiatria Democratica, Aversa Donna, Alumni del Liceo Cirillo, Stati Generali della Cultura in Terra di Lavoro, Aversa Terra dei Libri, Arte Donna, Meritocrazia Italia, Unicef, Ammuina, Fidapa, Amci, Virginia Vita, Wake Up Uagliù, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, Centro Danza Diana e il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Aversa, con la collaborazione di Giovanni Cammisa, consulente patrimoniale, e dei media partner Pupia Tv e Canale 99.