Aversa, il Pd chiama a raccolta cittadini e opposizione: “Un anno dopo le elezioni, la città senza guida”

Aversa (Caserta) – A un anno di distanza dalle ultime elezioni amministrative, il Partito Democratico di Aversa torna a interrogarsi – e a interrogare – su direzione, strategie e visione dell’attuale governo cittadino. Lo farà in un’assemblea pubblica in programma lunedì 19 maggio, alle ore 18, in piazza Don Peppe Diana, intitolata “Un anno dopo le elezioni. Aversa senza amministrazione”.

L’iniziativa, aperta a iscritti, simpatizzanti, cittadini e forze di opposizione, si propone come un momento di confronto aperto e critico sulla situazione politica e amministrativa della città. L’obiettivo è tracciare un primo bilancio dell’azione dell’esecutivo guidato dal sindaco Francesco Matacena, puntando i riflettori non solo su ciò che è stato fatto, ma soprattutto su ciò che manca: una visione chiara di sviluppo urbano, un piano di trasporti funzionale, servizi all’altezza delle sfide sociali ed economiche del territorio. Il Pd aversano pone una domanda precisa: “Quale progetto è stato messo in campo per Aversa?” E, ancora: “Quale idea di città si sta delineando?”. L’assemblea cercherà risposte, ma soprattutto aprirà uno spazio di riflessione collettiva in vista della costruzione di un’alternativa politica credibile e condivisa.

L’appuntamento si inserisce nel solco del percorso tematico già avviato nei mesi scorsi con il ciclo di incontri dedicati alle cinque priorità nazionali promossi tra ottobre e febbraio. L’evento del 19 maggio sarà anche l’occasione per annunciare nuove tappe di approfondimento, tra cui incontri dedicati ai temi locali e ai referendum in agenda. A concludere i lavori dell’assemblea sarà Susanna Camusso, senatrice e commissaria provinciale dei Dem, che tirerà le somme del dibattito e lancerà le prossime sfide del partito sul territorio.