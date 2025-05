Aversa, gli allievi del Liceo Cirillo in Spagna: Erasmus tra scienza e cultura

Aversa (Caserta) – Si è da poco conclusa con grande entusiasmo la mobilità “Erasmus+”, finanziata con i fondi dell’Unione Europea gestiti dall’Agenzia Nazionale Erasmus Indire, che ancora una volta ha visto protagonisti sette studenti del Liceo Classico e Musicale “Domenrico Cirillo” di Aversa, accompagnati dalla referente Erasmus dell’Istituto, professoressa Debora Gagliardi, e dalla professoressa Maria Rosato, in un’esperienza formativa e culturale in Spagna.

Il gruppo è stato calorosamente accolto dai docenti e dagli studenti spagnoli della scuola Ies Pintor Rafael Requena di Caudete (Albacete, Castilla – La Mancha) che lo ha ospitato, per tutta la durata del soggiorno, favorendo un vero scambio interculturale. Durante la permanenza gli studenti hanno preso parte a varie attività di carattere scientifico all’interno della scuola ospitante, approfondendo tematiche ambientali e confrontandosi su soluzioni sostenibili e innovative per un futuro più verde. Il progetto ha permesso loro di lavorare in gruppo con studenti di diverse nazionalità, dal momento che la scuola ha ospitato contemporaneamente anche un gruppo di sette studenti austriaci, sviluppando competenze linguistiche, scientifiche e relazionali.

Non sono mancate le occasioni per esplorare il territorio: tra le mete visitate spiccano le città di Almansa, Benidorm e la splendida Valencia, dove gli studenti hanno avuto l'opportunità di visitare l'Oceanografico, uno dei più grandi acquari d'Europa, vivendo un'esperienza immersiva nel mondo marino. Un viaggio che ha lasciato il segno, ricco di scoperte, nuove amicizie e preziosi insegnamenti. L'esperienza Erasmus conferma, ancora una volta, il valore dello scambio e della cooperazione internazionale nella formazione dei cittadini del futuro.