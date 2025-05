Napoli, la Chiesa e il contrasto agli abusi: un confronto tra diritto canonico e secolare nella Basilica di San Francesco da Paola

Un evento di alto spessore culturale e giuridico ha animato la serata del 16 maggio a Napoli, nella suggestiva cornice della Basilica Pontificia di San Francesco da Paola, in Piazza del Plebiscito. Al centro del dibattito, una delle questioni più drammatiche e complesse che investono l’istituzione ecclesiastica contemporanea: gli abusi sui minori e sugli adulti vulnerabili da parte del clero.

L’iniziativa ha preso forma attorno alla presentazione del libro “Clero e Abusi Sessuali – Tra diritto canonico e diritto secolare”, firmato da don Ennio Tardioli, sacerdote della Diocesi di Matera, che ha offerto al pubblico una lucida e documentata analisi delle dinamiche psicologiche, giuridiche e canoniche che si intrecciano nel trattamento di tali crimini. Un tema scottante, affrontato con rigore e apertura, che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo ecclesiale, giuridico e associativo. A sostenere simbolicamente l’evento, con un messaggio scritto, il cardinale Domenico Battaglia, che ha voluto manifestare la propria vicinanza all’autore e l’importanza di una riflessione trasparente e coraggiosa all’interno della Chiesa.

A dialogare con don Tardioli, anche il Rettore della Basilica, padre Mario Savarese, e i rappresentanti dell’associazione Marine Marsenne, promotrice dell’incontro, con il professor Pasquale Giustiniani, presidente dell’organizzazione, e la moderatrice Mara Romano. Un parterre qualificato che ha contribuito a trasformare la presentazione in un vero e proprio laboratorio di idee e confronto. Particolarmente sentito l’intervento della dottoressa Rachele Arena, aversana, presidente dell’associazione Artedonna e coordinatrice regionale di Meritocrazia Italia, da tempo impegnata nella promozione di iniziative culturali ad alto impatto sociale: una figura che ha saputo coniugare impegno civile e sensibilità verso le fragilità.

Sul fronte giuridico, a fornire un prezioso contributo è stata l’avvocato Cecilia Gargiulo, coordinatrice della Commissione Minori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, da sempre attenta e competente nel trattare tematiche legate alla tutela dei minori. Con una chiarezza espositiva incisiva, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra diritto civile e canonico per garantire giustizia e prevenzione.

A completare il quadro, l’intervento del dottor Giovanni Galano, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania, che ha evidenziato l’urgenza di percorsi sinergici tra istituzioni per contrastare ogni forma di abuso, e quello dell’avvocato rotale Federica Marciano di Scala, che ha tracciato un puntuale excursus storico e normativo del diritto penale canonico, illustrando le misure di prevenzione adottate dalla Chiesa per arginare il fenomeno.