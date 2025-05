Napoli, estate da record per MSC Crociere: 4 navi a settimana e mezzo milione di turisti

Il porto di Napoli ha accolto per la prima volta MSC Seaside, la nave simbolo dell’eccellenza nautica italiana, costruita da Fincantieri e punta di diamante della flotta di MSC Crociere. L’arrivo è stato celebrato con la tradizionale cerimonia del Maiden Call, che ha visto la partecipazione delle principali autorità cittadine e di esponenti del mondo marittimo, accolti a bordo dal comandante Domenico Calise.

A fare gli onori di casa, anche il vicepresidente per l’Europa meridionale di MSC Crociere, Leonardo Massa, che ha sottolineato l’importanza strategica della città nel piano estivo della compagnia: «Con l’arrivo di MSC Seaside, Napoli diventa a pieno titolo una delle capitali del nostro traffico crocieristico estivo». Il capoluogo campano sarà infatti toccato settimanalmente da ben quattro navi MSC: ogni lunedì sarà la volta di MSC World Europa, seguita da MSC Magnifica il martedì, MSC Divina il giovedì e, infine, MSC Seaside ogni sabato, andando così a generare un indotto di oltre mezzo milione di passeggeri in transito durante l’intera stagione. «Mai prima d’ora – ha evidenziato Massa – Napoli aveva ospitato, con cadenza settimanale, quattro unità della stessa compagnia. Un traguardo che testimonia il ruolo sempre più centrale del nostro territorio nelle strategie di MSC Crociere».

MSC Seaside non è soltanto un’imbarcazione da record per le sue dimensioni – oltre 323 metri di lunghezza, 72 di altezza e una capacità di 5.084 ospiti – ma rappresenta un’evoluzione nel concetto stesso di crociera. Il suo design innovativo, caratterizzato dalla poppa slanciata e da una promenade panoramica che abbraccia il perimetro della nave, avvicina fisicamente ed emotivamente gli ospiti al mare. A bordo, gli spazi pubblici abbondano, spaziando da ristoranti tematici di alta cucina internazionale fino a strutture per lo sport, il relax e l’intrattenimento.

Pensata per un’utenza eterogenea, MSC Seaside propone soluzioni abitative flessibili, ideali anche per famiglie numerose e gruppi. Dalle cabine modulari alle suite con jacuzzi esterna, passando per le terrazze private affacciate sul pontile, ogni dettaglio è stato progettato per offrire un soggiorno confortevole e di alto livello. Il lusso più esclusivo trova invece casa nell’MSC Yacht Club, vero rifugio privato per gli ospiti più esigenti.

L’offerta gastronomica è altrettanto ricca e variegata: tra i punti di forza, spiccano l’Asian Market Kitchen dello chef Roy Yamaguchi, l’elegante Ocean Cay per gli amanti del pesce, la steakhouse americana The Butcher’s Cut e il bistrot francese La Bohème. Per chi cerca l’adrenalina, invece, la nave ospita un aquapark con cinque scivoli, una zip line sospesa sul mare, un cinema XD e persino una pista da bowling regolamentare.

Il debutto napoletano di MSC Seaside segna anche l’inizio di un itinerario settimanale che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Palermo, per poi rientrare ogni sabato nel capoluogo campano. Un appuntamento fisso che continuerà fino al 25 ottobre, data in cui la nave salperà alla volta dei Caraibi, dove trascorrerà l’inverno con crociere in partenza da Miami.

Alle spalle di questo successo c’è la visione della Divisione Crociere del Gruppo MSC, con sede a Ginevra e una flotta che attualmente conta 23 navi operative in più di 100 paesi. Accanto al brand MSC Crociere, pensato per il pubblico contemporaneo e premium, si affianca Explora Journeys, nuova frontiera del lusso oceanico che prevede sei unità entro il 2028.

L'approdo di MSC Seaside a Napoli non è solo un evento simbolico, ma un segnale concreto della crescente sinergia tra la città e uno dei maggiori colossi del settore crocieristico mondiale. Un'alleanza che promette di rafforzare il legame tra la città e il suo mare, trasformando ogni sabato d'estate in un'occasione di incontro tra turismo, economia e innovazione.