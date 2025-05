Cicciano, sfila carro allegorico “Cuoricini” dedicato agli adolescenti e a Carlo Acutis

Cicciano (Napoli) – Il progetto esplorerà temi di amore e connessione in un contesto moderno. “Cuoricini” si concentra sull’importanza delle piccole cose nelle relazioni, simbolizzate dai cuoricini, spesso usati nelle comunicazioni digitali.

“Cuoricini” vuole rappresentare la semplicità e la profondità dei sentimenti che spesso vengono espressi attraverso gesti apparentemente banali e mette in luce come le piccole manifestazioni d’affetto, come un cuoricino inviato tramite un messaggio, possano avere un grande significato nelle relazioni personali. “È un modo per ricordare a tutti che l’amore si trova anche nei dettagli più piccoli”. La manifestazione è orientata al coinvolgimento di tutta la comunità e, in particolar modo, degli stessi bambini e adolescenti a cui è ispirato il progetto che, anche quest’anno, vede la direzione artistica di Barbato De Stefano. La realizzazione del carro, vero protagonista dell’intera giornata del 4 maggio, è valorizzata dal lavoro di oltre 1.000 studenti dell’istituto comprensivo “Bovio-Pontillo-Pascoli”, chiamati a descrivere su tanti cartoncini a forma di cuore, il proprio pensiero sull’amore puro. Questi rappresentano dunque la scenografia del carro principale.

Come ormai da oltre 40 anni, il Comitato Carro Artigiani sarà promotore e soggetto attivo nella realizzazione del carro allegorico. Nel corso della giornata, ci saranno le esibizioni di numerosi artisti: Felice Forino – sax, Chico Alfano – chitarra, Gennaro Cirillo – batteria, Enrico Avino – basso, Giuseppe De Stefano – tastiere, Marilena Graziano – cantante, Myky Petillo – cantante, Rosa D’Auria – vocalist, Dj Skandal, Dj Fiore, la coppia di salsa cubana Fausto Andy Caballero Montes & Dancer Rosy. In serata, seguirà l’appuntamento del cantante Tony De Stefano che si esprimerà con una suggestiva interpretazione dell’Ave Maria. Si ringraziano, per la realizzazione del carro Cuoricini, i maestri: @SonoSaba, Franco De Rosa, Giovanni Santulli, la stilista Natasha De Stefano e Poliwork. Animazione e Pole dance di Le Carillon Events, Animazione Hollywood e le Artiste di GabLis Circus. Le coreografie di Cuoricini sono a cura di Gianna Pizza (club amico liscio) e le luci a cura di Massimo De Luca.

Madrina d’eccezione per tutta la durata dell’evento sarà l’attrice di “Un Posto al Sole”, Francesca Colapietro, interprete del ruolo di Lucia. La presenza del collega attore di “Un Posto al Sole”, Cosimo Alberti, per tutti Sasà, arricchirà questo evento centenario. Dalle ore 21.30 è prevista una sorpresa finale nel Viale di Maria SS degli Angeli. “Il carro Cuoricini avrà una forte intensità emotiva e sarà caratterizzato da una scenografia efficace, mettendo in risalto l’incomunicabilità dell’amore nell’era di internet”.

Descrizione Carro Artigiani 2025 “Cuoricini” – Il carro crea un gioco prospettico unico al mondo, un’opera visibile anche a più 100 metri di distanza, grazie a 6 cuori che creano una scenografia suggestiva dipinta dal giovane artista Sabatino Avella, formato a sua volta da tanti cuori che insieme creano un gioco prospettico rendendo visibile un unico cuore creato dall’insieme delle mani. Sul fondale ci sono due adolescenti distratti dal mondo virtuale, si danno le spalle e rappresentano l’incomunicabilità nell’era di internet “un divano a forma di cuore e due telefoni è la tomba dell’amore” (una delle strofe della canzone dei Coma_Cose “Cuoricini”). Sul pianale ci sono tanti personaggi in formato cartonato che dipingono uno scenario apocalittico in questa era nomofobica. Il termine ‘Nomofobia’ o ‘No Mobile Phone PhoBIA’ viene impiegato per descrivere una condizione psicologica che può svilupparsi in tutti soggetti che manifestano l’irrazionale timore/paura di rimanere ‘sconnessi’/’allontanati’ dalla possibilità di rimanere ‘collegati’ mediante il proprio smartphone.

Sempre sul pianale del carro troviamo due cuori da dove si possono ammirare le immagini di Maria SS. degli Angeli e del giovane santo Carlo Acutis. Infine, centinaia di cuoricini colorati completano tutto pianale. In contrapposizione alle immagini in cartonato ci sono quattro giovani ragazzi, staccati dal mondo di internet e dagli smartphone, spensierati, sorridenti e felici di incontrare gli sguardi umani in una vita reale. I quattro giovani sono stati realizzati in resina, dipinti dal maestro Franco De Rosa, e dalla stilista Natasha De Stefano che ne ha curato gli abiti. Dietro ad alcuni cuori grandi continuano le frasi ad effetto di Bertolt Brecht e della canzone “Cuoricini”. “Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini persino sotto alla notizia ‘crolla il mondo’”.

Il maestro Giovanni Santulli ha curato la supervisione di alcuni dettagli. Infine, ciliegina sulla torta, è la realizzazione artistica degli alunni dell’istituto comprensivo “Bovio-Pontillo-Pascoli” di Cicciano, che ha completato le sponde del carro attraverso il racconto della purezza di ogni singolo bambino che si è espresso artisticamente attraverso mille cuoricini di carta su cui si susseguono desideri, pensieri e i tanti sogni adolescenziali, dimostrando di essere molto più maturi di alcuni adulti. Tra i pensieri: “L’educazione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo” (Nelson Mandela); “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente” (Bertolt Brecht).

Programma: dalle ore 9 alle 23 sfilata del carro realizzato dal Comitato Carro Artigiani di Cicciano (Napoli). Gli organizzatori del comitato impegnati nel progetto sono: Daniele Ferrante, Giovanni Iasevoli, Paolo De Luca, Domenico Miele, Giuseppe De Stefano, Domenico Covone, Vincenzo Giacca e Valerio Silvestre. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA