Profumi falsi venduti online: sequestrate 9mila confezioni

Nel corso di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del grave fenomeno della contraffazione di marchi, la Guardia di Finanza di Ferrara ha sottoposto a sequestro nel capoluogo estense quasi 10 mila prodotti falsi.

L’indagine ha tratto origine dall’attività di monitoraggio dei siti di vendita on line di merce che ha portato all’individuazione di un negozio che offriva prevalentemente profumi delle migliori marche. I successivi accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara hanno consentito di identificare il gestore del negozio risultato essere un soggetto residente da tempo a Ferrara.

Nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura delle Repubblica del capoluogo estense i finanzieri hanno individuato il garage di un’abitazione di Ferrara che era stato adibito a vero e proprio deposito per lo stoccaggio della merce contraffatta. In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati: oltre 9.100 confezioni di profumi di varie e prestigiose marche italiane ed internazionali; più di 70 cuffie per dispositivi telefonici; oltre 50 paia di scarpe di varie marche del lusso; quasi 90 prodotti di abbigliamento (sciarpe, magliette e indumenti intimi); 64 piastre per capelli di un’importante marca del settore.

Un soggetto è stato denunciato in quanto ritenuto responsabile del reato che punisce chi introduce e commercia prodotti con segni falsi. Le investigazioni proseguiranno per individuare l’intera filiera del falso. IN ALTO IL VIDEO