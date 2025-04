Primo Maggio, Meloni: “Oltre un miliardo per la sicurezza sul lavoro”

Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha acceso i riflettori su uno dei temi più critici e urgenti del mondo del lavoro: la sicurezza sui luoghi di impiego. In un videomessaggio diffuso durante la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri, la premier ha annunciato un significativo potenziamento delle risorse destinate a contrastare infortuni e incidenti professionali.

“Oggi dedichiamo la Festa dei Lavoratori al tema della sicurezza e ci impegniamo a fare ancora di più”, ha dichiarato Meloni, sottolineando che, oltre ai 600 milioni già previsti dai bandi Inail per cofinanziare gli investimenti delle imprese, sono stati individuati ulteriori 650 milioni da destinare a nuove misure concrete. La somma complessiva supera così 1,2 miliardi di euro, risorse che saranno orientate al rafforzamento delle politiche di prevenzione e protezione.

Nel piano annunciato, una particolare attenzione sarà rivolta al settore agricolo e alla definizione di un sistema di incentivi e disincentivi mirato, che tenga conto del comportamento delle aziende in materia di sicurezza. “Vogliamo premiare le imprese virtuose e intervenire su quelle che trascurano la tutela dei lavoratori”, ha spiegato la premier. Sul fronte del dialogo sociale, è stato fissato per giovedì 8 maggio un incontro con le organizzazioni sindacali, che avranno modo di confrontarsi con il governo per contribuire all’elaborazione delle nuove misure.

Durante il Consiglio dei ministri, il governo ha inoltre affrontato una serie di emergenze e priorità nazionali. Tra i provvedimenti discussi, un decreto legge contenente misure urgenti per i territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, oltre a interventi per fronteggiare il bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. Il pacchetto ha incluso anche un disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico e uno sulla tutela del personale docente e dei dirigenti scolastici.

Lo stanziamento straordinario per la sicurezza sui luoghi di lavoro sarà presto oggetto di un ulteriore provvedimento normativo, probabilmente un decreto legge che specificherà nel dettaglio le modalità di distribuzione e utilizzo dei fondi. IN ALTO IL VIDEO