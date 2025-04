Carmine Capasso Band & “Fico” Piazza (ex PFM): un tour che unisce due generazioni del progressive

Un tour che riunisce due generazioni e due storie artistiche, accomunate dalla passione per la musica suonata, vissuta e condivisa. Carmine Capasso sta portando in scena “Assenza di gravità… and more”, uno spettacolo tra rock, blues e progressive, con special guest Giorgio “Fico” Piazza, membro fondatore e storico bassista della Premiata Forneria Marconi.

In programma tre date nel centro-sud Italia. La prima mercoledì 24 aprile ad Aprilia, in provincia di Latina, alle Officine Motociclistiche Apriliane, il primo locale che unisce il mondo motociclistico a quello del food, dell’arte e della musica, al km 21 di Via Nettunense1. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21, con un biglietto d’ingresso di 10 euro. Per ulteriori informazioni è attivo il numero 348 5529630. Seconda tappa giovedì 25 aprile, alle 20.30, al Teatro d’Europa di Cesinali (Avellino), in via Valle 18, nell’ambito del “The Prog Night Fest”. Per info e prenotazioni si può contattare il teatro allo 08251687737. Venerdì 26 aprile sarà la volta di Salerno, nello storico circolo “Mumble Rumble”, in via Vincenzo Loria 45, alle ore 21, ingresso 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 339 3122655 – 347 7742307, oppure è possibile scrivere all’indirizzo mail: arci.mublerumble.official@gmail.com.

La band – Della band di Capasso, voce e chitarre, fanno parte Giuseppe Sarno alle tastiere, Piero Chiefa al basso e cori, Jacopo Casadio alla batteria e cori. Un ensemble coeso e tecnicamente solido, in grado di spaziare tra passaggi melodici e accelerazioni strumentali dal forte impatto.

Carmine Capasso – Classe 1989, originario della Campania e residente a Cusano Milanino, è chitarrista, cantautore e polistrumentista. Il suo nome circola da anni nei circuiti del rock, blues e progressive come uno dei talenti più raffinati e versatili della nuova scena. Ha collaborato con artisti come The Samurai of Prog, The Trip, Sasha Torrisi (Timoria), Delta Moon, Sherrita Duran (già corista di Gianni Morandi), Antonio Onorato (collaboratore di Pino Daniele) e Arturo Stalteri (Pierrot Lunaire, Rino Gaetano). Le sue canzoni hanno ottenuto visibilità sulle diversi canali radiofonici e televisivi, compresi Mediaset a Mtv.

Ex chitarrista della storica band “The Trip”, ha prodotto l’album “Caronte 50 Years Later” e il successivo “Now The Time Has Come”. Continua a collaborare come guest con i finlandesi The Samurai of Prog, accanto a nomi noti del prog internazionale. Il suo album solista “Assenza di gravità”, pubblicato il 2 dicembre 2022 da Ma.ra.cash Records, ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte della critica, italiana ed estera, e vede la partecipazione di Sasha Torrisi, Marcus Eaton (David Crosby), Marco Bernard e Kimmo Porsti (Samurai of Prog), Luca Sparagna (Le Orme), Adrian Shaw (Hawkwind), Jenny Puertas (Agusa) e altri. Alla pubblicazione ha fatto seguito un tour che ha portato alla realizzazione del live album “Live Concert”, uscito in formato digitale per Ma.ra.cash Records.

Giorgio “Fico” Piazza – Ha suonato negli album-simbolo della Pfm, “Storia di un minuto”, “Per un amico”, “Photos of Ghosts”, contenenti brani leggendari come “Impressioni di Settembre”, “E’ Festa”, “La Carrozza di Hans”. Il tour con Capasso è un viaggio che ripercorrerà i suoi inizi con “I Quelli”, passando per i successi della Pfm, alla collaborazione con Lucio Battisti e tanti aneddoti.

Foto copertina: Roberto Peli