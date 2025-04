Elezioni Lusciano, Francesco Masucci candidato con “Sveglia” per Mariniello Sindaco

Lusciano (Caserta) – Francesco Masucci ufficializza la sua candidatura al consiglio comunale di Lusciano nella lista “Sveglia Lusciano”, a sostegno di Giuseppe Mariniello, candidato sindaco alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Dopo anni trascorsi dietro le quinte della politica locale, Masucci ha deciso di metterci la faccia e scendere in campo in prima persona. «Ho vissuto diverse campagne elettorali dietro le quinte – afferma – ma questa volta ho sentito il dovere morale di candidarmi e sostenere ancora una volta Giuseppe Mariniello, per me simbolo di lealtà, competenza, onestà e soprattutto legalità. Con la sua precedente amministrazione ha avuto il coraggio di scoperchiare il cosiddetto “vaso di Pandora” della macchina comunale, trovando solo degrado e irregolarità. Un’azione che ha richiesto determinazione e spirito di giustizia».

Masucci sottolinea di non voler cadere nel gioco delle promesse elettorali: «Non sono qui per dire “farò questo e farò quello” come spesso accade in campagna elettorale. Posso però assicurare che darò il massimo contributo affinché venga portato a compimento quel programma amministrativo, fondato sulla legalità, che l’amministrazione Mariniello aveva avviato circa due anni fa e che è stato bruscamente interrotto per volontà altrui, forse per le scomode verità emerse». Un appello finale, infine, agli elettori: «Invito tutti a riflettere attentamente prima di esprimere il proprio voto. In gioco c’è il futuro dei nostri figli. Non vorrei trovarmi, tra qualche anno, a dover commentare nuovi disastri amministrativi».