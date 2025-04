Camera Commercio Napoli, Ciro Fiola rieletto presidente: “Abbiamo sconfitto i ducetti”

Napoli – Con un voto unanime, e come mai avvenuto nella storia in occasione della seduta di insediamento del Consiglio, Ciro Fiola è stato rieletto presidente della Camera di Commercio di Napoli. Succede a sé stesso dopo una parentesi commissariale, che ha prolungato i tempi del rinnovo camerale di circa un anno.

A sostenerlo una maggioranza “bulgara”, composta da 19 consiglieri su 20, a cui si è aggiunto il gradimento del rappresentante sindacale che in questo quinquennio è il segretario generale della Cigl di Napoli e Campania, Nicola Ricci, della rappresentante degli ordini professionali, Teresa Rea, e la conferma del direttore della Coldiretti Campania in rappresentanza del settore di agricoltura, Salvatore Loffreda.

La seduta del consiglio che è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’ente è stata insediata dall’assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, presieduta dal consigliere anziano Michele Piccolo e ha visto anche la partecipazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Nel suo discorso di insediamento, Fiola ha commentato molto criticamente quanto accaduto nell’ultimo anno, con l’avvento dei commissari, che ha sempre ritenuto fosse funzionale a intralciare da parte di De Luca la sua legittima rielezione. “Per dirla con un’espressione resa famosa da un uomo che aveva sperimentato l’amaro dell’ingiustizia, ovvero Enzo Tortora… dove eravamo rimasti? – ha detto Fiola nel salone delle Grida della storica sede di piazza Bovio -. La nostra esperienza alla guida di quest’Ente, si è bruscamente interrotta quasi un anno fa a causa di procedure che sono state artatamente condizionate da qualcuno che ha anteposto la propria autoritaria arroganza alla logica e alla limpidezza dei risultati”.

Non ha risparmiato strali alle associazioni “storiche”, protagoniste di una guerra nei suoi confronti a colpi di ricorsi, finora vani: “Contro ogni indicazione procedurale, si è alimentato un clima irrespirabile, solo per rispondere alle pretese di alcuni ducetti, che hanno provato a sovvertire con ricorsi e vari altri artifici, il risultato del voto democratico. Ci sono voluti tre commissari straordinari, decine di migliaia di euro di compensi buttai al vento, e quasi un anno di carte bollate, per arrivare a quello che era ben chiaro fin dal principio. Dunque, oggi è il nostro 25 aprile, è il giorno della liberazione dall’opprimente tentativo fascista di tenerci lontani da ciò abbiamo legittimamente conquistato sul campo. E quindi adesso dobbiamo rimetterci al lavoro per le imprese, per il territorio, provando a recuperare anche il tempo perso e rimettendo in moto una macchina amministrativa che è stata letteralmente paralizzata, in un momento cruciale per l’economia delle nostre aree”.

“E dunque abbiamo già bene in mente come ripartire e come rilanciare l’Ente – ha aggiunto Fiola – fedeli all’impostazione data nella precedente esperienza, mettendo al centro le imprese, la vita delle realtà che compongono il tessuto produttivo di Napoli e provincia. Il nostro primo atto sarà la pubblicazione di un bando, da 1,5 milioni di euro, a sostegno delle imprese che ricadono nell’area del bradisismo”. “Altro tema al centro del nostro programma – ha aggiunto Fiola – è la riduzione dei tempi di risposta della Camera di Commercio rispetto alle istanze delle imprese. E poi solo per anticipare un altro progetto ambizioso punteremo al trasferimento degli uffici del Corso Meridionale, nella nostra sede al Centro Direzionale”. All’assessore Marchiello, che fa parte della giunta De Luca, ha consegnato estratto della copia della sentenza del Consiglio di Stato che, a suo dire, richiederebbe che si tornasse a votare anche alla Camera di Commercio di Salerno che ha come presidente Andrea Prete, molto vicino a De Luca.

Il nuovo Consiglio – Questi i nomi dei nuovi consiglieri che compongono il consiglio della Camera di Commercio di Napoli: Margherita Aiello (Industria), Pietro Avolio (Commercio), Francesco Boccellari (Credito e assicurazioni); Marco Cacciapuoti (Commercio), Achille Capone (Commercio), Antonio Coppola (Servizi alle imprese), Alessia Del Core (Commercio), Ermelinda Del Giudice (Industria), Antonino Della Notte (Turismo), Sebastiano Di Maio (Industria), Daniele Dragonetti (Cooperazione), Ciro Fiola (Artigianato), Giovanni Guerriero (Industria), Francesco Iacolare (Servizi alle imprese), Liliana Langella (Commercio), Salvatore Loffreda (Agricoltura), Fabrizio Luongo (Commercio), Gabriele Melluso (Consumatori), Anella Miranda (Servizi alle imprese), Michele Piccolo (Commercio), Teresa Rea (Rappresentante ordini professionali), Nicola Antonio Ricci (Sindacati), Concetta Riccio (Servizi alle imprese), Massimo Vernetti (Trasporti e spedizioni). IN ALTO IL VIDEO